Drejtonin automjetet pa patentë dhe në gjendje të dehur, arrestohen nëntë shoferë

Drejtonin automjetet pa patentë dhe në gjendje të dehur, arrestohen nëntë shoferë

Nëntë shoferë janë privuar nga liria gjatë 24 orëve të fundit në lokacione të ndryshme në vend, për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, njofton Ministria e Punëve të Brendshme.

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Shik.mk

Sipas policisë, tre prej tyre kanë drejtuar automjete pa e dhënë provimin e vozitjes, ndërsa gjashtë të tjerë kanë qenë nën ndikimin e alkoolit.

MPB-ja bën të ditur se shoferët e dehur kanë shkaktuar edhe aksidente rrugore, ndërsa njëri prej tyre ka drejtuar automjetin edhe pa patentë shoferi.

Pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj të dyshuarve do të parashtrohen kallëzime penale përkatëse.

Policia apelon te të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë rregullat dhe të mos drejtojnë automjete pa patentë shoferi ose nën ndikimin e alkoolit.

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