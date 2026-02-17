“Drejtësi, jo politikë”, manifestim masiv në mbështetje të ish-krerëve të UÇK, e pranishme edhe Vjosa Osmani
Me moton “Drejtësi, jo politikë”, mijëra qytetarë janë bashkuar në një manifestim masiv në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK që po gjykohen në Hagë.
Pjesë e marshimit janë edhe Presidentja Vjosa Osmani, Ali Ahmeti, Taulant Balla, dhe figura të tjera nga forca të ndryshme politike në Kosovë e Shqipëri.
Kryetarja e shtetit të Kosovës është shfaqur përkrah të birit të Hashim Thaçit, Endrit Thaçi ndërsa shumë qytetarë mbajnë në duar pankarta me mbishkrimet: “Historia nuk mund të rishkruhet”, apo “Liri në emër të popullit”.
Kryeministri Edi Rama nuk mori pjesë në manifestim, duke shprehur keqardhjen përmes një postimi në rrjetet sociale.
Manifestimi i sotshëm zhvillohet në një datë të shënuar për Kosovën, kur vendi feston 18-vjetorin e pavarësisë, të shpallur më 17 shkurt të vitit 2008.