Dramë në Skoci: Celtic e rrëmben titullin në minutat e fundit ndaj Hearts
Celtic është shpallur kampion për sezonin 2025/26 në Skoci, pas një fitoreje dramatike në minutat e fundit ndaj Hearts me rezultat 3-1.
Gjiganti nga Glasgou shënoi në minutën e 89-të, ndërsa goli u konfirmua pas një kontrolli të VAR-it për pozicion jashtë loje, duke i kaluar në epërsi.
Rezultati përfundimtar 3-1 vulosi kampionatin për skuadrën, me një gol në minutën e 98-të që siguroi fitoren.
Celtic kishte nevojë për tri pikët e fitores për ta kaluar Hearts në renditje dhe për ta fituar kampionatin, teksa skuadra nga Edinburgu synonte të thyejë dominimin e ‘Old Firm’ në ligë për herë të parë pas më shumë se 40 vitesh.
Skuadra e East End e ka mbyllur sezonin me 82 pikë, përpara Hearts me 80, ndërsa Rangers në vendin e tretë, me diferencë të konsiderueshme, me 72 pikë.
Kjo fitore do të thotë gjithashtu se Celtic është bërë ekipi me më së shumti tituj kampioni në Skoci, pasi më parë ishte i barabartë me Rangers, me nga 55.
Një operacion i madh policor është planifikuar për festimet, të cilat pritet të mblidhen në zonën Trongate të Glasgout.
Në minutat e fundit të ndeshjes, lojtarët e Hearts u përballën me dhunë, ndërsa trajneri i skuadrës u shoqërua nga policia jashtë fushës në momentin e vërshëllimës përfundimtare.