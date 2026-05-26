Dramë në Gjermani, Wolfsburgu bie nga kategoria pas 33 vitesh
Ka përfunduar ndeshja e play-offit të Bundesligës gjermane mes Paderbornit dhe Wolfsburgut. Është Paderborni, ai që mposhti Wolfsburgun me rezultat 2-1, duke i dërguar “Ujqërit” në ligën e dytë gjermane pas 33 vitesh.
Rënia e Wolfsburgut do të thotë se Rexhbeçaj do të luajë në Bundesliga 2, pasi u kthye si transferim i lirë aty.
Golat e ndeshjes u realizuan nga Filip Bilbija dhe Laurin Curda për Paderbornin, ndërsa për Wolfsburgun ishte Dzenan Pejcinoviç.
Paderborni, rikthehet në Bundesligë pas 6 vitesh duke ju bashkuar Shalkes dhe Elversbergut sezonin e ardhshëm.