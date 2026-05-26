Dramë në Gjermani, Wolfsburgu bie nga kategoria pas 33 vitesh

Dramë në Gjermani, Wolfsburgu bie nga kategoria pas 33 vitesh

Ka përfunduar ndeshja e play-offit të Bundesligës gjermane mes Paderbornit dhe Wolfsburgut. Është Paderborni, ai që mposhti Wolfsburgun me rezultat 2-1, duke i dërguar “Ujqërit” në ligën e dytë gjermane pas 33 vitesh.
Rënia e Wolfsburgut do të thotë se Rexhbeçaj do të luajë në Bundesliga 2, pasi u kthye si transferim i lirë aty.

Golat e ndeshjes u realizuan nga Filip Bilbija dhe Laurin Curda për Paderbornin, ndërsa për Wolfsburgun ishte Dzenan Pejcinoviç.

Paderborni, rikthehet në Bundesligë pas 6 vitesh duke ju bashkuar Shalkes dhe Elversbergut sezonin e ardhshëm.

MARKETING

Të ngjajshme

Iraola kandidat kryesor për stolin e Milanit

Iraola kandidat kryesor për stolin e Milanit

Muriqi në garë me Yamal dhe Mbappe për çmimin si ‘Lojtari i sezonit në La Liga’

Muriqi në garë me Yamal dhe Mbappe për çmimin si ‘Lojtari i sezonit në La Liga’

Zyrtare: Milani shkarkon Massimiliano Allegrin dhe Igli Taren

Zyrtare: Milani shkarkon Massimiliano Allegrin dhe Igli Taren

Mbyllet sezoni në Ligën e Parë

Mbyllet sezoni në Ligën e Parë

Futbollistët e Maqedonisë arrijnë në Shkup për duelet me Bosnjën dhe Turqinë

Futbollistët e Maqedonisë arrijnë në Shkup për duelet me Bosnjën dhe Turqinë

Shkëndija ndahet me trajnerin Jeton Beqiri

Shkëndija ndahet me trajnerin Jeton Beqiri