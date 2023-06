Dramë në Belgjikë, Antwerpi e Muja shpallen kampionë

Antwerp, 4 qershor – Garë shumë dramatike është zhvilluar për titull të kampionit në Belgjikë. Dhe në fund titullin e ka fituar Antwerpi i Arbnor Mujës e Laurit Krasniqit. Gara u vendos vetëm në minutat shtesë të ndeshjeve të xhiros së fundit.

Në grupin e skuadrave që luftuan për titull ishin Antwerpi, Genku, Royale Union dhe Club Brugge. Në xhiron e fundit, Genku e priti Antwerpin, ndërsa Royale Union e priti Club Bruggen, që më herët kishte humbur hapin. Në garë për titull ishin tri skuadrat.

An all-time great football moment. Toby Alderweireld joined hometown club Royal Antwerp last summer, as he always promised he would. Tonight, he has won them their first league title since 1957 with this incredible strike vs Genk in the 94th minute! pic.twitter.com/KIysphCZKk

— Colin Millar (@Millar_Colin) June 4, 2023