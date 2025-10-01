Dr. Mahmut Çevik në RMV – TIKA me përkrahje për sektorin e shëndetësisë
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) ka ofruar mbështetje në fushat e kujdesit shëndetësor dhe të gjyqësorit në Maqedoninë e Veriut, raporton Anadolu.
TIKA siguroi pajisje për Klinikën e Veshit, Hundës dhe Fytit në Kompleksin Nëna Tereza të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.
Në një program të mbajtur në universitet për të shënuar përfundimin e projektit morën pjesë ambasadori turk në Shkup, Fatih Ulusoy, nënkryetari i TİKA-s, Mahmut Çevik, ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Azir Aliu, si dhe stafi i spitalit.
Ministri Aliu theksoi se TIKA ka ofruar mbështetje në të gjitha fushat e nevojshme deri më sot dhe shprehu mirënjohjen e tij për këtë mbështetje.