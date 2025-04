DPHM: Vijon periudhë me mot stabil dhe rritje të temperaturave

Do të vijojë periudhë me mot stabil dhe më të ngrohtë, përveç të enjtes kur do të ketë reshje lokale të shiu dhe borë në zonat malore.

Temperaturat e mëngjesit deri të mërkurën në shumë vende do të jenë negative, ndërsa më pas do të rriten gradualisht, njoftojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorolgjike.

Temperaturat minimale të mëngjesit do të lëvizin në intervalin zero deri në tetë, ndërsa temperatura maksimale ditore do të arrijë në 24 gradë.

MARKETING