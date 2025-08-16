DPHM: Prej nesër deri të martën do të mbajë mot jostabil, me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima

DPHM: Prej nesër deri të martën do të mbajë mot jostabil, me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima

Nesër pasdite do të ketë jostabilitet lokal me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima, informojnë nga DPHM.

Të hënën pritet mot jostabil në disa vende me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima.

Lokalisht, proceset do të jenë më intensive me kushte stuhie me shira të rrëmbyeshëm më të bollshëm, erëra të forta dhe breshër të izoluar.

Siç informojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike, të martën do të ketë kushte për jostabilitet të izoluar, ndërsa nga e mërkura e tutje do të mbizotërojë mot kryesisht i qëndrueshëm me një rritje graduale të temperaturës ditore.

Në Shkup, të hënën moti do të jetë i ndryshueshëm me vranësira, pasdite jostabil me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima. Në disa pjesë të luginës do të ketë kushte për stuhi me erëra të forta dhe breshër të izoluar.

Nga DPHM apelojnë qytetarët që të jenë më të kujdesshëm në rast të shkarkimeve elektrike, të mos qëndrojnë në hapësira të hapura dhe nën pemë të vetmuara.

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski: Në gjysmën e parë të vitit 2025, turizmi në Maqedoni ka regjistruar rritje prej 13,5 për qind

Mickoski: Në gjysmën e parë të vitit 2025, turizmi në Maqedoni ka regjistruar rritje prej 13,5 për qind

Kodi Zgjedhor, ASH-Sela: U konfirmua që kjo qeveri nuk e ka shumicën e Badinterit

Kodi Zgjedhor, ASH-Sela: U konfirmua që kjo qeveri nuk e ka shumicën e Badinterit

Zelensky refuzon kategorikisht të japë Donbasin në bisedimet me Trump

Zelensky refuzon kategorikisht të japë Donbasin në bisedimet me Trump

Kryeministrja daneze: Netanyahu është bërë një problem më vete

Kryeministrja daneze: Netanyahu është bërë një problem më vete

Ilir Hasani: Dështoi përpjekja për Kodin Zgjedhor – legjitimiteti është në anën tonë, 18 me 11!

Ilir Hasani: Dështoi përpjekja për Kodin Zgjedhor – legjitimiteti është në anën tonë, 18 me 11!

Trump pret Zelenskyn të hënën në Uashington pas samitit SHBA-Rusi

Trump pret Zelenskyn të hënën në Uashington pas samitit SHBA-Rusi