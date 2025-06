DPHM: Pasdite priten reshje të rrëmbyeshme të shiut dhe bubullima

Sipas informacioneve nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike, sot moti do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla deri mesatare. Pasdite do të ketë zhvillim lokal të vranësirave të paqëndrueshme me reshje shiu të rrëmbyeshëm dhe bubullima.

“Do të fryjë erë veriore e moderuar deri në e fortë. Temperatura maksimale do të lëvizë prej 27 deri në 36 gradë.

Moti dhe parametrat meteorologjikë për Shkupin: Me diell dhe me vranësira të vogla deri mesatare. Do të fryjë erë veriore e moderuar deri në e fortë.

Rekomandim për qytetarët:

Në rast të bubullimave dhe motit të keq, shmangni qëndrimin në ambiente të hapura, veçanërisht nën pemë të vetmuara apo afër konstruksioneve metalike”, njoftojnë nga DPHM.

