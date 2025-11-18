DPHM njofton reshje më të rrëmbyeshme, veçanërisht gjatë natës dhe kushte për stuhi me erë të fortë
DPHM njofton se sot në disa vende reshjet do të jenë më të rrëmbyeshme (mbi 40l/m2 për 24 orë), veçanërisht gjatë natës. Lokalisht do të ketë kushte për stuhi me erë të fortë (mbi 60 km/h) dhe paraqitje të bubullimave të rralla. Gjatë ditës do të fryjë erë mesatare deri në të përforcuar nga drejtimi jugor.
Nën ndikimin e aktivitetit të ciklonit do të vazhdojë periudha e motit me vranësira të ndryshueshme me reshje të përkohshme lokale të shiut. Nesër në orët e pasdites dhe të enjten reshjet do të jenë me intensitet më të dobët. Të premten dhe në ditët e fundjavës sërish priten reshje më të rrëmbyeshme të shiut (mbi 30 l/m2 për 24 orë), lokalisht në formë të stuhisë me erë të përforcuar dhe kushte për paraqitje të bubullimave. Nga e diela temperaturat e mëngjesit dhe të ditës dukshëm do të bien.
Sipas DPHM, në Shkup vijon periusha e motit me vranësira të ndryshueshme me reshje të përkohshme të shiut të cilat në disa pjesë të luginës do të jenë më të rrëmbyeshme. Do të fryjë erë mesatare, përkohësisht e përforcuar nga drejtimi jugor.