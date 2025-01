DPHM: Nga e marta reshje lokale shiu në zonat më të ulëta dhe borë në zonat malore

Në ditët në vijim do të mbizotërojë mot me vranësira të ndryshueshme me paraqitje të mjegullës së mëngjesit kudo në lugina.

Siç kumtuan nga DPHM-ja, temperaturat e mëngjesit do të jenë kryesisht rreth zeros, ndërsa ato të ditës në disa pjesë të vendit do të tejkalojnë 10 gradë.

Reshje lokale shiu, ndërsa në male të borës do të ketë të martën, ndërsa më pas pritet edhe në fund të javës.

