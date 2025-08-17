DPHM: Nesër pritet të mbajë mot jostabil, me shi dhe breshër

DPHM: Nesër pritet të mbajë mot jostabil, me shi dhe breshër

Nën ndikimin e një mase ajri të lagësht dhe të paqëndrueshme, moti nesër do të jetë i ndryshueshëm me vranësira, më i freskët dhe i paqëndrueshëm me shira të rrëmbyeshëm lokalë dhe bubullima.

Siç raportohet nga Departamenti Meteorologjik, proceset do të jenë më intensive me shira më të bollshëm, mbi 15 litra për metër katror. Do të ketë edhe kushte për stuhi me erëra të forta dhe breshër të izoluar.

Nga e marta do të mbizotërojë mot kryesisht i qëndrueshëm me rritje graduale të temperaturave të ditës.

MARKETING

Të ngjajshme

“Paqja mund të mos vijë”, sekretari amerikan i Shtetit i rikthehet tezës së sanksioneve ndaj Moskës

“Paqja mund të mos vijë”, sekretari amerikan i Shtetit i rikthehet tezës së sanksioneve ndaj Moskës

Do shpërblehen policët që shpëtuan një grua në lumin Vardar

Do shpërblehen policët që shpëtuan një grua në lumin Vardar

Zelensky: Një garanci sigurie nga SHBA për Ukrainën do të ishte historike!

Zelensky: Një garanci sigurie nga SHBA për Ukrainën do të ishte historike!

Vuçiqi kërcënon protestuesit: Përgjigjja do të jetë ndryshe prej asaj që keni parë deri tash

Vuçiqi kërcënon protestuesit: Përgjigjja do të jetë ndryshe prej asaj që keni parë deri tash

Mexhiti nga Gazi Baba: po ndërtojmë një të ardhme më të mirë, për çdo lagje dhe çdo qytetar!

Mexhiti nga Gazi Baba: po ndërtojmë një të ardhme më të mirë, për çdo lagje dhe çdo qytetar!

Thaçi: PDSH nuk merr pjesë në zgjedhjet lokale

Thaçi: PDSH nuk merr pjesë në zgjedhjet lokale