DPHM: Nesër pritet të mbajë mot jostabil, me shi dhe breshër
Nën ndikimin e një mase ajri të lagësht dhe të paqëndrueshme, moti nesër do të jetë i ndryshueshëm me vranësira, më i freskët dhe i paqëndrueshëm me shira të rrëmbyeshëm lokalë dhe bubullima.
Siç raportohet nga Departamenti Meteorologjik, proceset do të jenë më intensive me shira më të bollshëm, mbi 15 litra për metër katror. Do të ketë edhe kushte për stuhi me erëra të forta dhe breshër të izoluar.
Nga e marta do të mbizotërojë mot kryesisht i qëndrueshëm me rritje graduale të temperaturave të ditës.