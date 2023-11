DPHM: Mjegull e dobët nëpër disa lugina, më ftohtë këtë mëngjes në Kodrën e Diellit dhe në Lazaropole

Temperatura më e ulët (5 gradë) këtë mëngjes në ora 7.30 është matur në Lazaropole dhe në Kodrën e Diellit.

Gjashtë gradë në Hanet e Mavrovës, shtatë në Kumanovë, tetë në Shkup-Petrovec, Kriva Pallankë dhe Berovë, nëntë gradë në Tetovë dhe Krushevë, 10 në Shkup-Zajçev Rid, 11 në Ohër, Manastir, Prilep, Strumicë dhe Dibër, 12 në Shtip, Veles dhe Kavadar, 13 gradë në Demir Kapi dhe Vinicë dhe 14 në Pretor dhe Gjevgjeli.

Në 24 orët e fundit më së shumti shi ka rënë në Dibër, shtatë litra për metër katror, ​​gjashtë në Kodrën e Diellit, katër litra për metër katror sediment ujor janë matur në Tetovë, tre në Ohër, dy në Hanet e Mavrovës dhe Krushevë dhe një litër për metër katror në Shkup (stacioni matës Zajçev Rid) dhe Kriva Pallankë.

“Mëngjesi i sotëm është me diell me vranësira të ulëta deri në mesatare, ndërsa në disa lugina ka mjegull të dobët. Paradite do të jetë me diell me vranësira të ulëta deri në mesatare, pasdite me vranësira të pjesshme. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor. Nga fundi i ditës dhe gjatë natës me reshje lokale shiu”, njofton DPHM.

Sipas parashikimit të DPHM, temperatura maksimale sot do të lëvizë ndërmjet 18 dhe 25 gradë. Në Shkup do të mbajë mot me vranësira të pjesshme me mot me diell dhe me erë të dobët kryesisht nga veriu. Temperatura maksimale në kryeqytet do të arrijë deri në 21 gradë.

