DPHM: Maqedonia rrezikon të përfshihet nga një stuhi e fortë

I gjithë territori i Maqedonisë rrezikohet nga një stuhi e fortë. Drejtori për Punë Hidrometeorologjike ka dhënë një paralajmërim portokalli për disa qarqe dhe aty ku nuk është portokalli, paralajmërimi është në të verdhë. Alarmi është i vlefshëm gjatë gjithë ditës dhe natës së ardhshme.

“Nën ndikimin e aktivitetit ciklonik do të vijojë një periudhë e motit të ndryshueshëm me vranësira dhe me paraqitje të shpeshta të reshjeve të herëpashershme të shiut.

Në vend të kësaj proceset do të jenë më intensive, në formë stuhie me reshje të rrëmbyeshme më të bollshme, bubullima dhe erëra të forta mbi 70 kilometra në orë. Gjatë kësaj periudhe reshje më të mëdha shiu, mbi 60 MR për metër katror pritet të bjerë”, thonë nga DPHM

Nga atje thonë se në pjesë të luginës reshjet do të jenë herë pas here më të bollshme dhe të rrëmbyeshme, të shoqëruara me shtrëngata dhe erëra të forta, për pak kohë në formë stuhie.

