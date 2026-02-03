Dosjet e Epsteinit tregojnë shkëmbime me bankieren Rothschild mbi pretendimin e strehimit të Hitlerit
Dosjet e publikuara së fundmi të Jeffrey Epstein përfshijnë një shkëmbim emailesh midis Epsteinit dhe bankieres Ariane de Rothschild, ku ata diskutojnë pretendimet se Adolf Hitleri jetonte në një strehë që thuhet se financohej nga Epsteinët dhe Rothschildët, transmeton Anadolu.
Një postim në platformën amerikane të mediave sociale X nga përdoruesi @AdameMedia ndau një pamje të ekranit të një shkëmbimi e-mailesh të 31 dhjetorit 2018 midis Epstein dhe de Rothschild.
Mesazhet përqendroheshin në pohimet se Hitleri jetonte në një strehë për të varfrit gjatë viteve të tij të para, të financuar nga tre familje të pasura hebraike.
De Rothschild e hodhi poshtë historinë si një teori konspiracioni, ndërsa Epstein duket se argumentoi se ishte e saktë.
“Mendova se do ta gjenit qesharake që në një kurs në Harvard mbi Hitlerin të tregonin historinë kur ai ishte aq i varfër sa jetonte në një strehë për të pastrehët dhe të varfrit… që ishte financuar nga tre familjet e pasura… Gutmanët, Epsteinët dhe Rothschildët. Rezulton të jetë e saktë”, shkroi Epstein.
“Nëse është një mënyrë për të thënë se bujaria nuk shpërblehet apo se teoria e konspiracionit ende ekziston, është mjaft patetike…” u përgjigj De Rothschild, duke nënshkruar emrin e saj në fund të mesazhit.
Epstein u përgjigj duke dyfishuar pretendimin. “Së pari, rezulton të jetë 100 për qind e vërtetë, Hitleri po shiste rrobat dhe veprat e tij të artit dhe jetonte në një strehë të financuar nga hebrenjtë. Epstein, Rothschild dhe Gutman. Asnjë konspiracion, Epsteinët ishin bankierët e Vjenës, e blenë bankën e tyre në rrjet, prandaj ende Pallati Epstein”, shkroi ai.
Dokumentet gjithashtu tregojnë për marrëveshje biznesi midis Epstein dhe familjes Rothschild.
Një dokument i datës 5 tetor 2015, tregon se Epstein, përmes kompanisë së tij Southern Trust Company Inc., hyri në një marrëveshje me Grupin Rothschild me vlerë 25 milionë dollarë.
Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij në burgun e New York City në vitin 2019, ndërsa priste gjyqin për akuzat e trafikimit seksual. Ai u deklarua fajtor në një gjykatë në Florida dhe u dënua për shfrytëzimin e një të miture për prostitucion në vitin 2008, megjithëse kritikët kanë vënë në pikëpyetje trajtimin e çështjes.