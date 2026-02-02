Dosjet e Epsteinit citojnë shkëmbime në lidhje me presidentin francez Macron
Dokumentet e publikuara së fundmi të lidhura me autorin e ndjerë të krimeve seksuale, Jeffrey Epstein, përfshijnë referenca për Presidentin e Francës, Emmanuel Macron, transmeton Anadolu.
Emri i Macronit në dokumente ka tërhequr vëmendjen pasi zëvendësprokurori i Përgjithshëm i SHBA-së, Todd Blanche, njoftoi në fund të javës së kaluar publikimin e mbi 3 milionë faqeve shtesë me dokumente që lidhen me hetimin e dosjes Epstein.
Emri i tij shfaqet në dokumente të shumta që datojnë para dhe pas zgjedhjes së tij për herë të parë si president në vitin 2017.
Të dhënat sugjerojnë se Epstein pretendoi se Macron kërkoi ndihmën e tij për çështje të ndryshme.
Në një email të dërguar nga Epstein më 17 shtator 2018 drejtuar Presidentit dhe Drejtorit Ekzekutiv të Forumit Ekonomik Botëror (WEF), Borge Brende, Epstein bën të ditur se informacioni që ai po ndante ishte konfidencial dhe citoi Macronin.
“Nga Macron: Ne besojmë se duhet të rimendojmë, rindërtojmë dhe shpikim (i) qeverisjen dhe formatin e institucioneve ndërkombëtare, (ii) angazhimet dhe marrëdhëniet midis palëve të interesuara publike dhe private dhe (iii) instrumentet socio-ekonomike për t’iu përgjigjur më mirë këtyre sfidave. Cilat inovacione socio-ekonomike do të mbështesnit për të promovuar një të ardhme më ‘progresive'”?, thuhet në mail.
Veçmas, një email i dërguar Epsteinit më 22 mars 2016 nga biznesmeni emiratian Sultan Ahmed bin Sulayem thuhet se ai kishte marrë pjesë në një drekë në Pallatin Elysee dhe kishte zhvilluar diskutime me Macronin, i cili në atë kohë shërbente si ministër i Ekonomisë së Francës.
“Drekova në pallatin Elysee,” thuhet në emailin në të cilin më tej theksohet se “Pata një bisedë të këndshme me ministrin francez të Ekonomisë, z. Macron, në lidhje me biznesin tonë në Francë”.
Në një email tjetër të datës 12 shtator 2018, Epstein i shkruan biznesmenit amerikan Tom Pritzker, duke iu referuar një takimi që përfshinte Macronin. “Jacques po darkon me Macronin sot, kështu që koha ishte perfekte,” thuhet në email.
Në një shkëmbim të veçantë e-mailesh të datës 30 gusht 2018, Epstein gjithashtu pretendon se Macron kërkoi këshillat e tij për “pothuajse gjithçka, duke përfshirë institucionet, politikat dhe shkencën”, duke shtuar se Macron “dëshiron të udhëheqë Evropën, ndoshta botën”.
Presidenca franceze nuk ka dhënë asnjë koment zyrtar në lidhje me dokumentet.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi së fundmi një koleksion të madh prej mbi 3 milionë faqesh, 2.000 videosh dhe 180.000 imazhesh që lidhen me dosjen Epstein sipas Aktit të Transparencës së Dosjeve Epstein, i cili u nënshkrua në ligj nga Presidenti amerikan, Donald Trump, më 19 nëntor të vitit të kaluar.
Dosjet përfshinin foto të figurave të shquara, transkripte të jurisë së madhe dhe të dhëna hetimore, megjithëse shumë faqe u redaktuan intensivisht për të mbrojtur viktimat.
Agjencia publikoi 30.000 dokumente shtesë të martën e kaluar dhe të mërkurën dhe tha se kishte marrë më shumë se 1 milion dokumente shtesë që potencialisht lidheshin me Epsteinin.
Epstein u gjet i vdekur duke u vetëvrarë me varje në një burg të New York City më 10 gusht 2019, ndërsa priste gjyqin. Ai përballej me akuza federale për drejtimin e një rrjeti trafikimi seksual që përfshinte gra dhe vajza të mitura dhe vdekjea e tij ndodhi ndërsa ishte në paraburgim në Qendrën Korrektuese Metropolitane.