Dosja Epstein, çfarë thuhet për ish-presidenten e Kosovës, Atifete Jahjaga?

Dosja Epstein, çfarë thuhet për ish-presidenten e Kosovës, Atifete Jahjaga?

Në mesazhet e publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, dosja Jeffrey Epstein, përmendet edhe ish-presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila mbante këtë pozicion në vitin 2012.

Në një email të dërguar nga një person me emrin “Daniel”, identiteti i të cilit mbetet i panjohur, thuhet:

Mirë se vini në Paris,
Princesha nga Tajlanda do të jetë në New York, Kombet e Bashkuara, me presidenten e Kosovës.

Ajo do të donte të ju takonte nëse keni kohë këtë javë.

Gjithë të mirat,

Daniel.

Nuk dihet nëse ky takim u zhvillua vërtet.

MARKETING

Të ngjajshme

Fati i “Safe City” në duart e Gjykatës Kushtetuese, Mickoski: Vendimi i tyre do të jetë final!

Fati i “Safe City” në duart e Gjykatës Kushtetuese, Mickoski: Vendimi i tyre do të jetë final!

Rama për vizitën në Izrael: Gur themeli për marrëdhëniet dypalëshe

Rama për vizitën në Izrael: Gur themeli për marrëdhëniet dypalëshe

BDI: Nënkryetari Bujar Osmani për vizitë zyrtare në Uashington

BDI: Nënkryetari Bujar Osmani për vizitë zyrtare në Uashington

Vajza 10 vjeçare goditet nga një plumb qorr në fshatin Gllumovë të Sarajit

Vajza 10 vjeçare goditet nga një plumb qorr në fshatin Gllumovë të Sarajit

Parlamenti iranian i shpall ushtritë evropiane si “grupe terroriste”

Parlamenti iranian i shpall ushtritë evropiane si “grupe terroriste”

Policia sekuestron kokainë dhe armë në Çegran të Gostivarit

Policia sekuestron kokainë dhe armë në Çegran të Gostivarit