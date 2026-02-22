Dorëzohet Milani pas 24 javësh, Parma i bën surprizën e hidhur kuqezinjëve duke i mundur në “San Siro”

Dorëzohet Milani pas 24 javësh, Parma i bën surprizën e hidhur kuqezinjëve duke i mundur në “San Siro”

Milani befasohet në “San Siro” pasi mundet nga Parm me rezultatin 0-1. Humbja e dytë për kuqezinjtë që vjen pas 24 javësh në kampionatin Italian në një ndeshje me një ritëm nën mestar.
Tentativat e kuqezinjëve ishin të pamjaftueshme për të marrë më tepër në këtë takim. Në pjesën e dytë i vemti moment për t’u evidentuar për kuqezinjtë një goditje shtylle e Leaos që ishte i pafat pasi sfera përshkon të gjithë vijën fatale dhe del jashtë.

Ndërkohë në minutën e 80-të Troi kërcen më tepër se çdokush në zonë për të goditur topin në portën e Maignan. Pas shumë minutash verifikimi në VAR, arbitri e konsideroi të rregullt golin, n dërkohë që minutat e mbetura të takimit pavarësisht presionit të kuqezinjëve nuk ndryshoi asgjë, duke i dhënë një goditje të rëndë Milanit, ndërsa Parme me këtë fitore ngjitet në vendin e 12-të.

MARKETING

Të ngjajshme

Milano-Cortina 2026/SHBA në parajsë, medalje e artë, 46 vjet pas ‘mrekullisë në akull’

Milano-Cortina 2026/SHBA në parajsë, medalje e artë, 46 vjet pas ‘mrekullisë në akull’

Arbin Zejnullai i jep fitoren Shkëndijës ndaj Sileksit në Kratovë

Arbin Zejnullai i jep fitoren Shkëndijës ndaj Sileksit në Kratovë

Manchester City shfrytëzon gabimet e Arsenalit, i afrohet në vetëm dy pikë

Manchester City shfrytëzon gabimet e Arsenalit, i afrohet në vetëm dy pikë

Bashkimi: FFM të reagojë ndaj thirrjeve nacionaliste në ndeshjen me Vardarin

Bashkimi: FFM të reagojë ndaj thirrjeve nacionaliste në ndeshjen me Vardarin

FFM: Nuk ka pasur urdhër për largimin e flamurit shqiptar në Shkëndija Haraçinë – Prespa

FFM: Nuk ka pasur urdhër për largimin e flamurit shqiptar në Shkëndija Haraçinë – Prespa

Kundërpërgjigjet Bashkimi: FFM ngatërron pështymën me pullat e palltos së tifozëve në tribuna

Kundërpërgjigjet Bashkimi: FFM ngatërron pështymën me pullat e palltos së tifozëve në tribuna