Dorëshkrimi më i madh në botë i Kuranit i shkruar në Stamboll
Ali Zaman, i cili u zhvendos në Stamboll me familjen e tij në vitin 2017 ndërsa punonte si argjendar në Irak, kaloi gjashtë vjet duke shkruar Mus’hafin (Kuranin) më të madh të shkruar me dorë në botë, i përbërë nga faqe me gjatësi 4 metra dhe gjerësi 1,5 metër.
I lindur në vitin 1971 në lagjen Raniye të provincës Suleymaniyeh dhe duke fituar jetesën si argjendar, Ali Zaman zhvilloi një interes për kaligrafinë që në moshë të re.
Kaligrafi Ali filloi të studionte kaligrafinë ndërsa ndiqte shkollën e mesme dhe e braktisi karrierën e tij si argjendar në vitin 2013, duke e përqafuar plotësisht kaligrafinë. Në maj të vitit 2017, ai dhe familja e tij u zhvendosën në lagjen Fatih të Stambollit për të zhvilluar më tej artin.
Ali Zaman e filloi projektin e tij një vit para se të mbërrinte në Stamboll, një Kuran me 30 faqe me përmasa 210 me 150 centimetra, secila faqe përmbante një kapitull, dhe e përfundoi atë tre vjet më vonë në vitin 2019.
Pastaj, duke u nisur për projektin e tij të ri, Aliu kaloi një vit duke kërkuar, përcaktuar dimensionet dhe duke siguruar materiale.
Në mesin e vitit 2020, Zaman ia paraqiti dizajnin e projektit mësuesit të tij, Bijar Erbili, dhe mori miratimin e tij para se të niste projektin “Kurani më i madh në botë me dorëshkrim”.
I përbërë nga faqe me përmasa 4 metra të gjata dhe 1,5 metër të gjera, Zaman shmangu mjetet moderne gjatë shkrimit të Mus’hafit. Ai krijoi çdo shkronjë duke përdorur stilolapsa tradicionalë me kallam dhe rrotulla në shkrimin “Thuluth”.
– Shkroi pa asnjë mbështetje
Për gjashtë vjet, Zaman e kalonte ditën në tavolinën e tij të shkrimit në një dhomë në oborrin e Xhamisë Mihrimah Sultan në Fatih pas namazit të mëngjesit, duke bërë pushime vetëm për vakte dhe lutje.
Duke punuar me durim mbi të njëjtën shkronjë, ndonjëherë për orë të tëra, gjatë ditëve të javës dhe fundjavave, artisti transkriptoi me kujdes çdo varg.
Problemet shëndetësore të Zaman, të cilat filluan në fund të vitit 2019, u përkeqësuan. Për shkak të sëmundjeve, Zaman u detyrua të ndërpresë punën e tij në tetor 2023, dhe pesha e tij ra nga 83 kilogramë në 58 kilogramë.
Kaligrafi, i cili nuk mori mbështetje të jashtme dhe i mbuloi vetë të gjitha shpenzimet e projektit, nuk u dorëzua pavarësisht sfidave me të cilat u përball.
Puna gjashtëvjeçare e Zaman, e cila filloi në një dhomë të vogël në Fatih dhe vazhdoi pavarësisht sëmundjes dhe lodhjes, dha fryte. Kështu, doli dorëshkrimi më i madh në botë i Kuranit të Shenjtë.
I konsideruar si një nga kaligrafët më të shquar në botë, Zaman fitoi çmimet e para në garat e kaligrafisë “celi thuluth” dhe “nesih” të mbajtura në Siri në vitin 2007, Malajzi në vitin 2014, Irak në vitin 2015 dhe Turqi në vitin 2019.
Në vitin 2020, Zaman mori diplomën nga mësues si Ahmet Abdurrahman Erbili, Bijar Kerim Erbili dhe Sabah Erbili.
Ai gjithashtu mori çmimin “prestigj” në Konkursin Ndërkombëtar Hilye-i Sherif 2017 në Turqi, nga presidenti Recep Tayyip Erdogan.
– “Është gëzim të jesh në gjendje të krijosh një vepër që pak njerëz mund ta bëjnë”
Kaligrafi Ali Zaman për Anadolu tha se sapo merr një kallam në dorë, ndihet i lidhur me artin, se gjithçka buron nga shpirti dhe se si vetë vepra, ashtu edhe shkrimi janë me rëndësi të madhe.
Zaman deklaroi se veçantia e një vepre sjell gëzim. “Të jesh në gjendje të krijosh një vepër që pak njerëz mund ta bëjnë, ose të krijosh një vepër që pak njerëz duan ta bëjnë… Kjo është diçka që më bën të lumtur dhe krenar”.