Donnarumma arrin marrëveshje për kushtet personale me Man Cityn
Kapiteni i Italisë, Gigio Donnarumma, raportohet se ka arritur marrëveshje personale me Manchester Cityn, ndërsa bisedimet mes dy klubeve nisën më herët këtë javë.
Sipas raportimit më të fundit nga Fabrizio Romano, ylli italian ka pranuar kushtet personale me kampionët e Anglisë.
Siç raportoi më herët Football Italia, bisedimet mes Manchester City dhe PSG janë në zhvillim, dhe Romano konfirmon se negociatat janë në vazhdim. Po ashtu, është bërë e ditur se çmimi fillestar i kërkuar nga PSG është rreth 50 milionë euro.
Megjithatë, për të përfunduar marrëveshjen, Manchester City duhet fillimisht të shesë portierin Ederson gjatë javës së fundit të merkatos verore.
Donnarumma nuk i përmbajti lotët të premten mbrëma, kur i dha lamtumirën tifozëve të PSG-së në “Parc des Princes”.
Portieri italian iu bashkua kampionëve të Francës në vitin 2021 si lojtar i lirë nga Milan