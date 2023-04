Donald Trump ringjall gënjeshtrat mbi zgjedhjet

Ligjërisht, fjalët më të rëndësishme që tha ish-presidenti Donald Trump pasi u akuzua për 34 krime nga Prokurori i Qarkut të Manhattanit javën e kaluar ishin “i pafajshëm”. Por, politikisht, më e rëndësishmja mund të jetë “ndërhyrja në zgjedhje”.

Përsëritja e këtyre fjalëve nga Trumpi, të cilat janë marrë nga republikanët e tjerë të lartë, tregojnë se si ai po përpiqet ta kthejë pozicionin e tij historik si ish-presidenti i parë i akuzuar për krime në avantazhin e tij. Është një shembull tjetër i asaj që ka qenë një refren i qëndrueshëm gjatë gjithë karrierës së tij politike – duke pretenduar pa prova se zgjedhjet po manipulohen kundër tij.

Pas paraqitjes së tij fillestare në gjykatë në çështjen e Nju-Jorkut, e para nga disa në të cilat ai është në rrezik ligjor, Trumpi i përshkoi hetimet e ndryshme me të cilat po përballej dhe i cilësoi ato si përpjekje “masive” për të ndërhyrë në zgjedhjet e 2024-tës.

“Sistemi ynë i drejtësisë është bërë i paligjshëm”, tha Trumpi ndërsa u shfaq para mbështetësve në shtëpinë e tij në Florida, Mar-a-Lago. “Ata po e përdorin këtë tani, përveç gjithçkaje tjetër, për të fituar zgjedhjet”.

Të pretendosh se zgjedhjet po i vidhen është një taktikë rutinë e Trumpit, pavarësisht se nuk ka prova për të mbështetur pohimet e tij. Kur konkurronte për nominimin presidencial të GOP-it në vitin 2016, Trumpi pretendoi se humbja e tij në zgjedhjet parlamentare të Iowa-s ishte për shkak të mashtrimit. Kur fitoi Shtëpinë e Bardhë atë nëntor, por humbi votën popullore, Trumpi pretendoi se arsyeja e vetme e rënies në kategorinë e fundit ishte sepse votuan emigrantë pa dokumente. Një grup pune që ai formoi për të gjetur mashtrimin me vota u shpërbë pa gjetur asnjë provë për të mbështetur pretendimin e tij.

Në vitin 2020, Trumpi filloi të argumentonte se zgjedhjet do të ishin manipuluese disa muaj përpara se të fillonte votimi. Ai sulmoi përpjekjet për të lehtësuar kufizimet në votimin me postë gjatë pandemisë së koronavirusit dhe i zgjeroi ato akuza pas humbjes së zgjedhjeve me pretendimin se ai i kishte fituar ato. Këto gënjeshtra çuan në sulmin e 6 janarit 2021 në Kapitolin e SHBA-së.