Donald Trump nxjerr urdhër ekzekutiv: Të burgoset kush djeg flamurin amerikan
Presidenti Donald Trump ka ndërmarrë një hap të fortë kundër djegies së flamurit amerikan, duke nënshkruar një urdhër ekzekutiv që ngarkon Departamentin e Drejtësisë të hetojë çdo rast të këtij akti, të cilin ai e cilëson si nxitje të trazirave dhe jo një akt të lirisë së shprehjes.
Sipas urdhrit të nënshkruar nga Trump, çdo person që djeg flamurin amerikan do të përballet me akuza për nxitje të trazirave dhe dënim deri në një vit burg, pa mundësi për lirim të parakohshëm. Presidenti deklaroi se “djegia e flamurit është një akt që ndez përçarje dhe dhunë si kurrë më parë” dhe theksoi se “nuk mund të lejohet që simbolet kombëtare të dhunohen në emër të një lirie që kthehet në anarki”.
Këshilltarët e Shtëpisë së Bardhë sqaruan se ky urdhër nuk bie ndesh me Amendamentin e Parë të Kushtetutës, i cili mbron lirinë e fjalës, por vendos një kufi të qartë mes fjalës së lirë dhe akteve që rrezikojnë rendin publik.
Presidenti Trump ka qenë vazhdimisht i qëndrueshëm në qëndrimin e tij kundër djegies së flamurit. Që në vitin 2016, ai kishte paralajmëruar se një akt i tillë duhet të sjellë pasoja serioze, nga humbja e shtetësisë deri te ndjekja penale.
Vendimi i ri vjen në një kohë kur mbështetja publike për ndalimin e djegies së flamurit është në rritje. Sipas një sondazhi të YouGov në vitin 2023, 59% e amerikanëve e konsiderojnë këtë akt të papranueshëm, ndërsa një pjesë gjithnjë e më e madhe e publikut e sheh si një veprim provokues që i tejkalon kufijtë e protestës paqësore.
Megjithëse një vendim i Gjykatës Supreme në vitin 1989 e cilësoi djegien e flamurit si “fjalim simbolik” të mbrojtur nga kushtetuta, Trump beson se në kohë sfidash kombëtare, uniteti dhe respekti ndaj simboleve të shtetit duhet të vihen mbi gjithçka tjetër.
“Askush nuk ka të drejtë të djegë krenarinë e një kombi që u ndërtua me gjak, mund dhe sakrifica,” deklaroi presidenti. “Ky nuk është fjalim. Ky është zjarr i qëllimshëm kundër vetë themeleve të Amerikës.”