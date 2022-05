Donacion prej 72.000 antigjen teste të shpejta për Kovid-19 nga Hungaria

Ministria e Shëndetësisë informoi se përmes donacionit nga Republika e Hungarisë janë siguruar 72.000 teste të shpejta antigjen për Kovid-19.

Në pranim-dorëzimin e donacionit, siç informoi Ministria në rrjetin social “Fejsbuk”, kanë marrë pjesë ambasadori hungarez Laslo Duks dhe ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali.

“Testet menjëherë do të shpërndahen në institucionet shëndetësore dhe me to në mënyrë të konsiderueshme të lehtësohet qasja e pacientëve për testim, ndërsa lehtësohet edhe lëvizja e pacientit në institucion, me qëllim të marrjes së trajtimit të domosdoshëm shëndetësor”, deklaroi ministri Sali.

Ai u falënderua për përkrahjen dhe solidaritetin e Hungarisë, me qëllim të zbatimit më të suksesshëm me pandeminë e Kovid-19.