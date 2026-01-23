Donacion prej 25 milionë eurosh nga Emiratet Arabe, për ndërtimin e spitalit të ri të Gjinekologjisë në Prishtinë
Ambasadori i Kosovës në Emiratet e Bashkuara Arabe, Xhabir Hamiti, ka njoftuar se kanë filluar përgatitjet fillestare për përzgjedhjen e lokacionit për implementimin e donacionit prej 25 milionë eurosh, të ndara nga shteti i Emirateve të Bashkuara Arabe, për ndërtimin e Spitalit të Ri të Gjinekologjisë, në Prishtinë.
Hamiti këtë e ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook duke thënë se informacionet i ka marrë gjatë një takimi zyrtar në Abu Dhabi.
Ai tutje bëri të ditur se ky Departament, gjatë këtij viti, do të fillojë procesin e rinovimit dhe pajisjes me teknologji të re mjekësore të Spitalit Sheikh Zayed në Vushtrri në shumë prej 7.5 milionë euro.
“Me këtë rast, në emër të shtetit dhe popullit tonë, shpreha mirënjohjen më të thellë ndaj lidershipit të Emirateve të Bashkuara Arabe, në krye me Presidentin e vendit, Lartmadhërinë e Tij, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, si dhe ndaj popullit emiratas, për këto donacione të çmuara që kontribuojnë drejtpërdrejt në avancimin e kushteve të sektorit të shëndetësisë në Republikën e Kosovës”, thuhej tutje në njoftim.