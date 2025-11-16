Doli nga shtypi botimi më i fundit i Fondacionit ALSAR: Kolana e veprave me dokumente osmane

Doli nga shtypi botimi më i fundit i Fondacionit ALSAR: Kolana e veprave me dokumente osmane

Fondacioni ALSAR ka publikuar botimin më të ri nga kolana e veprave kushtuar dokumenteve osmane. Ky cikël përfshin gjashtë tituj me rëndësi të veçantë historike dhe dokumentare:

“Tirana në dokumente osmane”,
“Shkodra në dokumente osmane”,
“Elbasani në dokumente osmane”,
“Ulqini në dokumente osmane”
“Novi Pazari në dokumente osmane”,
“Nishi në dokumente osmane”.

Botimet sjellin për publikun një përzgjedhje të pasur dokumentesh arkivore, të cilat hedhin dritë mbi zhvillimet administrative, shoqërore dhe kulturore të këtyre qyteteve gjatë periudhës osmane.

Me këtë kolanë, Fondacioni ALSAR synon të kontribuojë në studimet historike dhe të ofrojë burime të besueshme për studiues, studentë dhe të gjithë të interesuarit për historinë e rajonit.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Petrovska: Mungesa e debatit për zgjedhjet e kaluara çoi në humbjen e tanishme

(VIDEO) Petrovska: Mungesa e debatit për zgjedhjet e kaluara çoi në humbjen e tanishme

(VIDEO) Agjencia e Ushqimit mbyll 15 Fast Food-a pranë shkollave

(VIDEO) Agjencia e Ushqimit mbyll 15 Fast Food-a pranë shkollave

(VIDEO) 10 vjet TV SHENJA, një dekadë zëri, këmbënguljeje dhe të vërtete

(VIDEO) 10 vjet TV SHENJA, një dekadë zëri, këmbënguljeje dhe të vërtete

(VIDEO) LSDM këmbëngul që të publikohen emrat e atyre që i operuan kot pacientët

(VIDEO) LSDM këmbëngul që të publikohen emrat e atyre që i operuan kot pacientët

(VIDEO) Nga e marta mot i paqëndrueshëm me shi dhe erë të fortë

(VIDEO) Nga e marta mot i paqëndrueshëm me shi dhe erë të fortë

Zbulohet autori i vrasjes makabër në RMV, me thikë e ka vrarë një grua dhe më pas e ka varrosur në oborr

Zbulohet autori i vrasjes makabër në RMV, me thikë e ka vrarë një grua dhe më pas e ka varrosur në oborr