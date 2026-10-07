Dokumenti i Kongresit tregon se 81 avionë amerikanë janë humbur ose dëmtuar gjatë luftës me Iranin
Sipas një raporti të fundit të përgatitur nga institucioni jopartiak Shërbimi i Kërkimeve të Kongresit, të paktën 81 avionë amerikanë me krahë fiks, me krahë rrotullues dhe mjete ajrore pa ekuipazh janë humbur ose dëmtuar gjatë operacioneve ushtarake kundër Iranit, transmeton Anadolu.
Shifrat përmbledhin incidentet operacionale të regjistruara që nga 28 shkurti në të dhënat e Pentagonit, deklaratat e Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), gjetjet e inspektorit të përgjithshëm të ushtrisë dhe raportimet e mediave.
Përmbledhja tregon humbje të konsiderueshme në flotën e mjeteve ajrore pa ekuipazh, ku kryesojnë 45 dronë MQ-9 Reaper dhe tre mjete MQ-1 të rrëzuara gjatë operacioneve si dhe një MQ-4C Triton që u rrëzua në një incident gjatë fluturimit.
Edhe avionët luftarakë me ekuipazh pësuan dëme të konsiderueshme.
12 avionë luftarakë F-15E Strike Eagle u prekën, përfshirë tre që u shkatërruan nga zjarri i forcave mike mbi Kuvajt, një që u rrëzua mbi Iran dhe tetë që pësuan dëme të lehta gjatë një sulmi me raketa iraniane ndaj Bazës Ajrore Muwaffaq Salti në Jordani, përpara se të riktheheshin në shërbim.
Zjarri tokësor iranian dëmtoi një avion të avancuar F-35A Lightning II, ndërsa dy avionë sulmues tokësorë A-10 Thunderbolt II u humbën ose u dëmtuan rëndë. Edhe flotat mbështetëse pësuan humbje të konsiderueshme.
Shtatë avionë furnizues me karburant KC-135 Stratotanker u prekën, përfshirë një që u rrëzua në Irak, ku humbën jetën gjashtë anëtarë të ekuipazhit si dhe pesë që, sipas raportimeve, u dëmtuan në tokë në Arabinë Saudite.
Një avion zbulimi dhe paralajmërimi të hershëm E-3 Sentry u godit drejtpërdrejt, dy avionë transportues MC-130J të operacioneve speciale u shkatërruan qëllimisht gjatë një misioni shpëtimi, ndërsa shtatë helikopterë ushtarakë, përfshirë modelet AH-64 Apache dhe AH-6 Little Bird, janë humbur ose dëmtuar.
Këto të dhëna publikohen në një kohë kur kostot financiare të luftës me Iranin, e cila filloi më 28 shkurt me sulme të koordinuara amerikano-izraelite, janë rritur ndjeshëm.
Një raport i inspektorit kryesor të përgjithshëm në shtator vlerësoi shpenzimet totale të fushatës në 33.4 miliardë dollarë deri në fund të qershorit, përfshirë 3.7 miliardë dollarë humbje në pajisje, ndërsa Zyra e Buxhetit të Kongresit parashikoi se kostot e zëvendësimit të pajisjeve mund të arrijnë deri në 3.3 miliardë dollarë.
Shërbimi i Kërkimeve të Kongresit theksoi se numri i avionëve mund të rishikohet për shkak të klasifikimit të informacionit, luftimeve që vazhdojnë dhe përcaktimit të përgjegjësisë për incidentet.