Dokumentet tregojnë se Epstein u përpoq të afrohej me zyrtarët rusë, përfshirë Putinin
Jeffrey Epstein kishte një mesazh për t’ia dërguar presidentit rus, Vladimir Putin.
Në qershor të vitit 2018, një vit pas vdekjes së papritur të ambasadorit të Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vitaly Churkin, Epstein kërkoi të bëntë këtë komunikim.
Churkin, i cili ishte një mik i Epstein dhe njihej për takimet e shpeshta me të në New York, ishte një figurë e rëndësishme për Epsteinin. Sipas dokumenteve të reja të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë, Epstein kishte ofruar ndihmën e tij për të gjetur një mundësi pune për djalin e Churkin, Maxim, në një kompani menaxhimi pasurie në New York.
Por, Epstein po kërkonte të fliste edhe me një zyrtar tjetër rus: Ministrin e Jashtëm Sergey Lavrov, shkruan CNN.
Më 24 qershor 2018, Epstein i dërgoi një email politikanit norvegjez Thorbiorn Jagland, atëherë Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës: “Mendoj se mund t’i sugjeroni Putinit, që Lavrov, të marrë informacion duke folur me mua. Vitaly Churkin e bënte më parë, por vdiq”.
Jagland u përgjigj se do të takohej me asistentin e Lavrovit të hënën e ardhshme dhe do ta sugjeronte këtë.
Epstein vazhdoi: “Churkin ishte i shkëlqyer. Ai e kuptoi Trumpin pas bisedave tona. Nuk është komplekse. Ai duhet parë për të kuptuar diçka që është kaq e thjeshtë”.
Ndërsa interesi i Epstein për të zbuluar modele nga Rusia dhe pjesë të tjera të Evropës Lindore kishte dalë në dritë më parë, publikimi i fundit i dokumenteve që lidhen me financierin e ndjerë ofron një pasqyrë të re mbi përpjekjet e tij për t’u afruar me zyrtarë të lartë rusë, përfshirë Putinin, të cilin Epstein u përpoq ta takonte ose të fliste disa herë.
Dokumentet e reja që tregojnë më shumë komunikime të Epstein me politikanë ndërkombëtarë, përfshirë zyrtarë rusë, kanë çuar në më shumë spekulime rreth motiveve të miliarderit.
Kryeministri polak Donald Tusk tha në një takim të kabinetit këtë javë se vendi i tij do të nisë një hetim mbi lidhjet e mundshme të Epstein me inteligjencën ruse.
“Gjithnjë e më shumë pista, gjithnjë e më shumë informacione dhe gjithnjë e më shumë komente në shtypin global lidhen me dyshimin se ky skandal i paparë pedofilie është bashkëorganizuar nga shërbimet e inteligjencës ruse”, tha Tusk.
“Nuk kam nevojë t’ju tregoj se sa serioze është për sigurinë e shtetit polak mundësia gjithnjë e më e mundshme që shërbimet ruse të inteligjencës të kenë bashkëorganizuar këtë operacion”, shtoi ai.“Kjo mund të nënkuptojë vetëm se ata gjithashtu posedojnë materiale kompromentuese kundër shumë udhëheqësve që janë ende aktivë sot”, vazhdoi Tusk.
Megjithatë, dokumentet nuk tregojnë nëse Epstein ka arritur ndonjëherë të lidhet me udhëheqësin rus.
Më 9 maj 2013, sipas dokumenteve, Epstein i shkroi ish-kryeministrit izraelit Ehud Barak se Jagland “do të takohet me Putinin në Sochi” më 20 maj dhe se Jagland e pyeti nëse Epstein do të ishte i disponueshëm për t’u takuar me presidentin rus “për të shpjeguar se si Rusia mund të strukturojë marrëveshjet në mënyrë që të inkurajojë investimet perëndimore”.
“Nuk e kam takuar kurrë, doja që ta dije”, shtoi Epstein në emailin e tij drejtuar Barakut.
Disa ditë më vonë, Jagland i tha Epstein më 14 maj 2013 se planifikonte t’i përcillte Putinit një mesazh në emër të Epstein se Epstein mund të ishte i dobishëm.
“Kam një mik që mund të të ndihmojë të marrësh masat e nevojshme (dhe pastaj të të prezantojë) dhe të të pyesë nëse është i interesuar që të takohet me ty”, shkroi Jagland në një email drejtuar Epstein.
Epstein tha se nëse Putini donte të takohej me të, ai do të “duhej të linte mënjanë kohën reale dhe privatësinë”. (Nuk është e qartë nëse Putini me të vërtetë ka kërkuar ndonjëherë të takohet me Epsteinin.)
Më shumë se një vit më vonë, në korrik 2014, një email drejtuar Epstein sugjeron se ai kishte një takim të planifikuar së shpejti me Putinin dhe e kishte ftuar themeluesin e LinkedIn të bashkohej.
Joi Ito, atëherë drejtor i MIT Media Lab, i shkroi Epstein: “Nuk arrita ta bindja Reid të ndryshonte agjendën e tij për të shkuar të takohej me Putinin me ty”.
“Më vjen keq që nuk jam me ty për të takuar rusët”, u përgjigj Epstein.
Të enjten, njësia hetimore e Norvegjisë, Okokrim, njoftoi se kishte hapur një hetim ndaj Jagland bazuar në informacionin në dokumentet e Epstein.
Në një deklaratë, avokati i Jagland, Anders Brosveet, tha se klienti i tij do të bashkëpunonte me hetimin dhe do t’i ofronte agjencisë “gjetjet kryesore dhe dokumentacionin përkatës”.
“Bazuar në atë që kemi zbuluar deri më tani, ne mbetemi të sigurt për rezultatin”, tha Brosveet.
Ndryshe, Jagland ka mohuar çdo shkelje që lidhet me Epsteinin.
Dokumentet sugjerojnë se Epstein kishte një marrëdhënie të ngushtë me të paktën një rus që kishte lidhje me FSB-në – shërbimin kryesor të sigurisë së Rusisë dhe pasardhësin e KGB-së.
Epstein iu referua Sergey Belyakov, i cili, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve TASS, u diplomua nga Akademia FSB në Moskë në vitin 1999, si “miku im shumë i mirë” në një email të vitit 2015 drejtuar kapitalistit miliarder Peter Thiel.
Dokumentet tregojnë se Epstein i ishte ofruar ta prezantonte atë me Belyakov, i cili në atë kohë drejtonte Fondacionin e Forumit Ekonomik të Shën Petersburgut, përgjegjës për organizimin e konferencës më të madhe ekonomike të Rusisë.
Pasi mori pjesë në Forumin Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut (SPIEF) në vitin 2015, Barak, ish-kryeministri izraelit, i raportoi Epstein se ishte takuar me disa zyrtarë rusë, përfshirë Lavrovin; kreun e bankës qendrore të Rusisë, Elvira Nabiullina; dhe disa drejtues të tjerë të bankave ruse.
“Faleminderit që e rregullove të gjithën”, shkroi Barak në një email drejtuar Epsteinit.
Zyra e Barakut tha se vizitat e ish-kryeministrit izraelit në SPIEF “ishin gjithmonë me ftesë” të zyrës së Putinit, transmeton Sinjali.
Deklarata shtoi se Epstein ishte i interesuar në çështjet ruse dhe në takimin me Putinin, por Barak “nuk e ngriti kurrë” emrin e Epsteinit në Kremlin, por “herë pas here diskutonte” çështjet botërore me të dhe “përmendte disa njerëz që takoi”.