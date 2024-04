Dokumente personale mund të tërhiqen edhe të mërkurën

Dokumente personale mund të tërhiqen edhe të mërkurën, më 24 prill, informojnë nga MPB-ja.

“Në vgjilje të zgjedhjeve të parakohshme presidenciale që do të mbahen të mërkurën më 24 prill të vitit 2024, Ministria e Punëve të Brendshme i njofton qytetarët se Sektori për çështje civile, gjegjësisht të gjitha repartet për çështje administrative të kërij njësiti organizues pranë MPB-së më 24.4.2024 do të punojnë për dhënien e dokumenteve personale me orar nga 08:00 deri në ora 19:99”, njoftojnë nga MPB-ja.

Gjithashtu, qytetarët e Shkupit do të munden letërnjoftimet e tyre t’i tërheqin në stacionet e tyre të policisë në Shkup.

