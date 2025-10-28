Doktori jep diagnozën tronditëse të Yamal: I shkakton probleme në lëvizje dhe në goditje të topit
Ylli i Barcelonës, Lamine Yamal, raportohet se po luan vetëm në gjysmën e kapacitetit të tij për shkak të një dëmtimi të dhimbshëm në ijë.
Mjeku Pedro Lluis Ripoll thotë se problemi fizik i 18-vjeçarit po kufizon rëndë lëvizjen dhe aftësinë për të gjuajtur, me luftën e vazhdueshme të të riut të dukshme gjatë humbjes 2-1 të Barcelonës ndaj Real Madridit në El Clasico të dielën.
Sensacioni adoleshent i Barcelonës po luan duke përjetuar një siklet të konsiderueshëm ndërsa përballet me pubalgji, një dëmtim kronik i ijës që ka kufizuar efektivitetin e tij në javët e fundit.
Problemi, i cili shkakton dhimbje të vazhdueshme në zonën pubike, thuhet se ka reduktuar mobilitetin dhe shpërthyeshmërinë e sulmuesit, tipare që e karakterizojnë lojën e tij.
Yamal u duk i dukshëm i kufizuar në lëvizje dhe i hezituar për të gjuajtur teksa Barcelona pësoi humbjen 2-1 në ‘Santiago Bernabeu’.
Sipas ekspertëve mjekësorë, dhimbja e lidhur me pubalgjinë mund të ndryshojë në intensitet, por shpesh përkeqësohet gjatë ndeshjeve me intensitet të lartë, pikërisht lloji i takimeve ku Barcelona ka më shumë nevojë për kreativitetin e Yamalit.
Kufizimet fizike të Yamal janë bërë gjithnjë e më të dukshme këtë muaj, duke shkaktuar shqetësim brenda kampit të Barcelonës dhe të kombëtares spanjolle. Mjekët e klubit raportohet se po menaxhojnë me kujdes ngarkesën e tij për të shmangur përkeqësimin e gjendjes.
Duke folur për El Larguero, traumatologu i njohur sportiv, Dr. Ripoll, ofroi informacion mbi vështirësitë fizike të Yamalit, duke përshkruar pubalgjinë si një gjendje “shkatërruese” që redukton ndjeshëm performancën atletike.
“Është një dëmtim që sinqerisht është i vështirë për t’u trajtuar. Karakterizohet nga dhimbja që zvogëlon aftësinë e lojtarit për të lëvizur dhe gjuajtur thuajse 50 për qind, pikërisht atë që pamë në El Clasico”.
“Ai pothuajse nuk gjuan në portë, ka vështirësi në lëvizje, shtrihet vazhdimisht. Është një dhimbje shkatërruese që i lejon lojtarit të marrë pjesë në ndeshje, por e mban larg nivelit të tij më të mirë dhe zvogëlon ndjeshëm performancën e tij”, ka thënë Dr.Ripoll.