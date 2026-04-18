Doganierët zbulojnë 20 orë inteligjente që nuk ishin të deklaruara
Një rast kontrabande me orë inteligjente të Apple është zbuluar në Shkup, ku një dyqan celularësh dyshohet se ka zëvendësuar produktet origjinale me kopje të lira.
Rasti u zbulua në Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit gjatë kontrollit të një dërgese nga Dubai. Doganierët gjetën 20 orë që nuk ishin të deklaruara dhe i sekuestruan.
Sipas hetimeve, orët origjinale u zëvendësuan me kopje dhe më pas iu kthyen importuesit për shitje. Pas kontrollit në një dyqan celularësh, u gjetën orët origjinale me vlerë rreth 570 mijë denarë.
Drejtori i Drejtoria e Doganave, Boban Nikollovski, tha se rasti u zbulua pas hetimeve të thelluara.
Ndaj gjashtë personave dhe dy kompanive është ngritur kallëzim penal për kontrabandë dhe keqpërdorim detyre.