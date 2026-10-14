Doganierët në Bllacë konfiskojnë 595 unaza argjendi të fshehura nën ulëset e veturës
Një tentativë për shmangien e detyrimeve doganore është zbuluar në vendkalimin kufitar “Bllacë”, ku zyrtarët doganorë kanë konfiskuar 595 unaza argjendi, të fshehura nën ulëset e një veture.
Sipas njoftimit të Drejtorisë së Doganave, stolitë kishin një peshë të përgjithshme prej 1,7 kilogramësh dhe ishin fshehur në automjet me qëllim shmangien e pagesës së detyrimeve doganore.
Rasti është dokumentuar përmes kamerave trupore të zyrtarëve doganorë, ndërsa ndaj personit përgjegjës pritet të ndërmerret procedurë përkatëse.
Drejtoria e Doganave nuk ka bërë të ditura detaje të tjera lidhur me rastin.