Doganierët grek sot në grevë, priten kolona në Bogorodicë dhe Dojran
Shërbimet doganore greke do të hyjnë në grevë sot, prandaj priten kolona të gjata në pikat kufitare Evzoni, Dojran dhe Niki.
Udhëtarët që udhëtojnë për në Greqi ose kthehen nga ajo duhet të presin trafik të ngadaltë dhe vonesa më të gjata në disa pika kufitare për shkak të grevës së shërbimeve doganore greke.
Sipas informacionit të disponueshëm, ndërprerja e punës ka të bëjë me pikat kufitare Evzoni, Dojran dhe Niki.
Në pikat kufitare Evzoni (Bogorodica), Dojran (Dojrani) dhe Niki (Mexhitlija), automjetet e pasagjerëve do të lejohen të kalojnë një herë në 10 minuta midis orës 6 dhe 10 të mëngjesit sipas kohës greke, ndërsa trafiku i mallrave është pezulluar plotësisht.
Për shkak të këtij regjimi, priten vonesa dhe radhë më të gjata, veçanërisht në pikën kufitare Evzoni, e cila është më e frekuentuara për turistët që udhëtojnë në vendpushimet në Greqi.
Organizatat turistike këshillojnë shoferët të kontrollojnë statusin e pikave kufitare para nisjes, të planifikojnë kohën shtesë të udhëtimit dhe të jenë të përgatitur për pritje të mundshme.
Edhe pse pritet që pas përfundimit të grevës, trafiku gradualisht të kthehet në normalitet, numri i shtuar i automjeteve mund të shkaktojë bllokime trafiku për pjesën tjetër të ditës.