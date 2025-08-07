Doganat e Maqedonisë: Sekuestrohet ar në vlerë të 1.3 milionë denarëve në “Bogorodicë”

Doganat e Maqedonisë: Sekuestrohet ar në vlerë të 1.3 milionë denarëve në “Bogorodicë”

Nga Drejtoria e Doganave njoftojnë se në pikën kufitare “Bogorodicë” është sekuestruar stoli ari me vlerë 1.3 milionë denarë.

Sipas njoftimit, ari është zbuluar në një autobus në hyrje të shtetit.

“Gjatë kontrollit të bagazhit dhe kontrollit personal, te pasagjeret është gjetur ar prej 22 dhe 14 karatësh, me peshë totale prej 304 gramësh, si dhe certifikata garancie për arin.

Për këtë stoli, është dashur të paguhen rreth 481.000 denarë taksa ndaj shtetit”, thonë nga Drejtoria e Doganave.

