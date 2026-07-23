Doganat e Maqedonisë: Sekuestrohen bizhuteri ari me vlerë 1.3 milion denarë, ngritet kallëzim penal kundër një personi

Doganat e Maqedonisë: Sekuestrohen bizhuteri ari me vlerë 1.3 milion denarë, ngritet kallëzim penal kundër një personi

Doganierët në pikën kufitare Tabanoc, me të hyrë në vend, parandaluan një përpjekje për kontrabandë të 348 gramëve bizhuteri ari, me vlerë 1.3 milion denarë.

MARKETING

Description of image

Rasti u zbulua gjatë një kontrolli të detajuar të një makine me të cilën udhëtonte një çift, shtetas të RMV-së me banim në Belgjikë, ndërsa në çantën e pasagjeres u gjetën 26 bizhuteri ari.
Departamenti i Hetimeve i Sektorit të Kontrollit dhe Hetimeve ngriti një kallëzim penal kundër saj për veprën penale “kontrabandë”, e dënueshme sipas Kodit Penal.

Këtë vit janë zbuluar 13 raste të kontrabandës së arit, gjatë të cilave u sekuestruan më shumë se 2.5 kilogramë bizhuteri ari dhe monedha ari.

MARKETING

Të ngjajshme

Rubio: Irani po kërkon marrëveshje me SHBA-në për t’i dhënë fund konfliktit

Rubio: Irani po kërkon marrëveshje me SHBA-në për t’i dhënë fund konfliktit

VLEN: A po del uji i Gostivarit si kanalizimi i Zajazit?!

VLEN: A po del uji i Gostivarit si kanalizimi i Zajazit?!

Kallëzim penal ndaj një personi nga Struga, ka dëmtuar buxhetin e shtetit për 8 milionë denarë

Kallëzim penal ndaj një personi nga Struga, ka dëmtuar buxhetin e shtetit për 8 milionë denarë

Fillon edicioni i parë i Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës “Çarshia”

Fillon edicioni i parë i Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës “Çarshia”

Komuna e Gostivarit: Punojmë në terren për normalizimin e gjendjes së sistemit të ujësjellësit

Komuna e Gostivarit: Punojmë në terren për normalizimin e gjendjes së sistemit të ujësjellësit

Deputetët në seancë plenare, përshkallëzohet tubimi para Kuvendit

Deputetët në seancë plenare, përshkallëzohet tubimi para Kuvendit