Dogana parandalon kontrabandën e arit, sekuestron bizhuteri 9,460 €”

Dogana parandalon kontrabandën e arit, sekuestron bizhuteri 9,460 €”

Në pikën kufitare Bogorodicë, zyrtarët doganorë kanë parandaluar një tentativë për kontrabandim të bizhuterive prej ari me vlerë 581.900 denarë (rreth 9.460 euro). Sipas Drejtoria e Doganave, personi që tentoi kontrabandimin synonte të shmangë pagesën e taksave në shumën 207.738 denarë.

Bizhuteritë e arit u sekuestruan, ndërsa ndaj kryerësit është ngritur padi penale nga Drejtoria për Hetime për kryerjen e veprës penale të “kontrabandimit”, e ndëshkueshme sipas Kodit Penal.

Drejtoria e Doganave theksoi se aksioni është pjesë e masave të vazhdueshme për parandalimin e kontrabandës dhe mbrojtjen e ligjit dhe financave publike.

Të ngjajshme

Regjistrimet audio të raportimeve të Ivanës për dhunë të vazhdueshme u paraqitën si prova kundër Stojançe Jovanovskit

Regjistrimet audio të raportimeve të Ivanës për dhunë të vazhdueshme u paraqitën si prova kundër Stojançe Jovanovskit

Presidenti iranian konfirmon pjesëmarrjen e Teheranit në bisedimet e Islamabadit pas armëpushimit me SHBA-në

Presidenti iranian konfirmon pjesëmarrjen e Teheranit në bisedimet e Islamabadit pas armëpushimit me SHBA-në

Këshilli i Prokurorëve publik miratoi kërkesën e Lençe Ristoskës për ndërprerjen e funksionit prokurore publike në PTHP Shkup

Këshilli i Prokurorëve publik miratoi kërkesën e Lençe Ristoskës për ndërprerjen e funksionit prokurore publike në PTHP Shkup

Katari: Irani duhet të kompensojë dëmet nga sulmet

Katari: Irani duhet të kompensojë dëmet nga sulmet

Ministri i Jashtëm turk diskuton për armëpushimin SHBA-Iran me homologët e Iranit dhe Katarit

Ministri i Jashtëm turk diskuton për armëpushimin SHBA-Iran me homologët e Iranit dhe Katarit

Trump sinjalizon bashkëpunim me Iranin pas “ndryshimit të regjimit”

Trump sinjalizon bashkëpunim me Iranin pas “ndryshimit të regjimit”