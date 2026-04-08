Dogana parandalon kontrabandën e arit, sekuestron bizhuteri 9,460 €”
Në pikën kufitare Bogorodicë, zyrtarët doganorë kanë parandaluar një tentativë për kontrabandim të bizhuterive prej ari me vlerë 581.900 denarë (rreth 9.460 euro). Sipas Drejtoria e Doganave, personi që tentoi kontrabandimin synonte të shmangë pagesën e taksave në shumën 207.738 denarë.
Bizhuteritë e arit u sekuestruan, ndërsa ndaj kryerësit është ngritur padi penale nga Drejtoria për Hetime për kryerjen e veprës penale të “kontrabandimit”, e ndëshkueshme sipas Kodit Penal.
Drejtoria e Doganave theksoi se aksioni është pjesë e masave të vazhdueshme për parandalimin e kontrabandës dhe mbrojtjen e ligjit dhe financave publike.