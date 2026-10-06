Dogana e Maqedonisë: Shkatërrohet një grup kriminal ndërkombëtar i lidhur me tregti të drogës, janë ndaluar pesë persona
Pas një hetimi të kryer nga Departamenti i Hetimeve i Sektorit të Kontrollit dhe Hetimeve, është shkatërruar një grup kriminal ndërkombëtar i lidhur me trafikimin e paligjshëm të drogës, njofton Drejtoria e Doganave të Maqedonisë së Veriut. Pesë persona janë ndaluar dhe kundër tyre janë ngritur kallëzime penale për prodhim dhe shpërndarje të paautorizuar të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve.
“Aksioni filloi pas informacioneve të inteligjencës nga Departamenti i Inteligjencës, pas të cilave ekipet mobile nga Departamenti i Operacioneve ndërmorën aktivitete operative dhe në pikën kufitare të Dojranit në dalje nga vendi, parandaluan një përpjekje për tregti të paligjshme të 79 kg marihuanë që supozohej të përfundonte në tregun turk. Marihuana u sekuestrua, ndërsa shoferi, një shtetas i Bosnjës dhe Hercegovinës, u ndalua nga Departamenti i Hetimeve, i cili, në bashkëpunim me Zyrën e Prokurorit Publik GOKK, filloi procedurë të plotë paraprake hetimore për të identifikuar të gjithë autorët”.
“Hetimi paraprak përcaktoi se kamioni i drejtuar nga shoferi nga Bosnjë dhe Hercegovina hyri në Maqedoni i ngarkuar me profile hekuri që do të transportoheshin në Greqi. Pas një marrëveshjeje të mëparshme me individë nga Maqedonia, marihuana u ngarkua në kamion në një vend të paracaktuar, pas së cilës u vulos me një vulë që shoferi e kishte me vete. Kamioni më pas vazhdoi udhëtimin e tij drejt Greqisë përmes pikës kufitare të Dojranit, ku u kap nga njësitë mobile”.
“Me këtë veprim, Administrata Doganore konfirmon edhe një herë se shtyp sistematikisht krimin përmes veprimeve të forta të inteligjencës dhe operacioneve dhe hetimeve të hollësishme”, thonë nga Dogana e Maqedonisë.