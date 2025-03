Dogana e Maqedonisë ka konfiskuar pjesë të automjeteve në vlerë të 200.000 denarëve

Nga Drejtoria e Doganave kanë njoftuar se në pesë raste kanë sekuestruar pjesë të automjeteve në vlerë prej 200 mijë denarë.

Ata thonë se këto sekuestrime janë bërë në bashkëpunim me MPB-në.

Për njërin rast, nga Doganat thonë:

“Tre koka të motorit me ventilë dhe punuese dhe dy boshte me nyje për vetura janë zbuluar gjatë kontrollit të autobusit në pikën kufitare Tabanoc”.

