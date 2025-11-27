Dodiku hakmarrës, paralajmëron bllokimin e institucioneve të Bosnje e Hercegovinës
Kreu i SNSD-së, Milorad Dodik, reagoi me dhunë pas vendimit të Ministrit të Mbrojtjes të Bosnje e Hercegovinës për të mos lejuar një aeroplan ushtarak hungarez të ulet në Banja Luka.
Dodik, ndër të tjera, njoftoi bllokada të reja të institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës të drejtuara nga personeli i tij, transmeton Telegrafi.
“Nuk kemi nevojë për atë BeH. U ndalon miqve tanë të ulen në aeroportin e Banja Lukas. Nuk është aeroporti i tyre. Padrejtësia ka çuar në faktin se ato kanë njëfarë rëndësie. Është aeroporti i Republikës Srpska. Jam i indinjuar nga ky veprim. Pse? Sepse është një mik i yni? A është Szijjarto në listën e të kërkuarve? Asnjë ministër nuk mund të veprojë në mënyrë të njëanshme. Pastaj ata habiten që njerëzit kanë qëndrime të ndryshme ndaj tyre”, tha Dodik.
Ai gjithashtu njoftoi se do t’u kërkonte stafit të tij në institucione të bllokojnë vendimmarrjen.
“Ju ia ndaloni dikujt të ulet në Banja Luka? Dhe si mund të ulen në Sarajevë? Pse nuk mund të ulen në Banja Luka? Do t’u kërkoj të gjithë njerëzve tanë të ndalojnë së marri vendime. Kjo nuk mund të bëhet ndryshe. Është një poshtërim, e ftuam burrin si mysafir. I dhamë ambiente formale. Prisnim që nesër të ishte një ditë e bukur. Ata po qeshin, mendojnë se u kanë bërë keq Dodikut dhe Szijjartos. A doni të bëni një milion keqbërje dhe të jeni të kënaqur. BeH duhet të merret nga një stuhi, në mënyrë që gjithçka e gjallë të mos ekzistojë. Ali u tha mirë myslimanëve, nëse nuk mund të krijoni një vend demokratik, nuk meritoni të keni një të tillë”, tha Dodik.
Në fakt, Ministri i Mbrojtjes i Bosnjës dhe Hercegovinës, Zukan Helez, njoftoi se nuk donte të jepte pëlqimin për uljen e një avioni ushtarak hungarez në aeroportin e Banja Lukës, në të cilin duhej të ishte kreu i diplomacisë, Peter Szijjarto. /Telegrafi/