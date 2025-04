Dodik sërish e kaloi kufirin dhe shkoi në Beograd: U paraqit në një kanal të regjimit pro-Vuçiq

Presidenti i Republikës Srpska, Milorad Dodik, sot ndodhet në Beograd, që do të thotë se ai përsëri ka kaluar kufirin shtetëror, megjithëse ndaj tij është lëshuar një urdhër-arresti në mes të muajit mars.

Dodik ka ardhur në tubimin “Nuk e japim Serbinë” për të mbështetur presidentin e këtij shteti, Aleksandar Vuçiq, shkruan klix.ba.

Në mëngjes, ai ishte i ftuar në televizionin e regjimit Informer TV, së bashku me zëvendëskryeministrin e Serbisë, Aleksandar Vulin.

Kur u pyet nga drejtuesi i televizionit, Dragan J. Vuçiqeviq, se sa njerëz parashikon të jenë sot në Beograd, ai tha se “është e vështirë për mua të vlerësoj, por po vijnë shumë njerëz nga RS-ja. Me shpenzimet e tyre. Besoj se do të jenë disa qindra mijëra vetë. Kjo nuk ka të bëjë me Vuçiqin, me politikën… kjo është çështje e popullit serb”.

Më vonë, gjatë bisedës me Vulinin, ai deklaroi se “Bosnja dhe Hercegovina ka synime të këqija për serbët”.

Ndryshe, mbështetësit e pushtetit në Serbi kanë nisur tubimin “Ne nuk heqim dorë nga Serbia” që është thirrur nga presidenti serb, Vuçiq.

Tubimi treditor në Beograd nisi në kulmin e protestave studentore që po mbahen tash e disa muaj në Serbi.

Përveç Vuçiqit, në tubim ishin të pranishëm edhe kryeministri në largim, Millosh Vuçeviq, dhe ministri në largim i Punëve të Brendshme, Ivica Daçiq dhe figura të tjera politike.

MARKETING