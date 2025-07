Dodik: Qëllimi ynë kombëtar është bashkimi me Serbinë

Nevesinje shënoi 150-vjetorin e Kryengritjes Hercegovinase. Ngjarja e pushkës së Nevesinjit, e organizuar nga Qeveria e entitetit boshnjak Republika Srpska dhe Qeveria e Serbisë, u përdor për të dërguar mesazhe politike.

Presidenti i Republikës Srpska, Milorad Dodik, deklaroi edhe një herë bashkimin e asaj pjese të BeH me Serbinë, si qëllimin dhe dëshirën përfundimtare, dhe kritikoi siç tha ai, një vazhdim të politikës austro-hungareze.

“Duhet të dimë se cilat janë qëllimet tona kombëtare dhe shtetërore. Nuk e fsheh faktin se qëllimi ynë historik duhej të ishte bashkimi i Republikës Serbe dhe Serbisë, dy shteteve tona. Pse nuk na lejohet ta themi këtë? Pse të gjithë të tjerët lejohen të kenë plane, dhe ne nuk lejohemi t’i kemi ato? Pse të gjithë të tjerët mendojnë se jeta do të ishte më e mirë nëse nuk do të kishte Republikën Serbe dhe popullin serb? Dhe pse ata nga Sarajeva duan që ne të jetojmë me ta kur nuk na duan dhe nuk na urrejnë aq shumë dhe duan të na marrin diçka çdo ditë? As ne nuk duam të jetojmë me ta. Cili është problemi”, tha Dodik.

I dërguari i presidentit serb Aleksandar Vuçiq, Milos Vuçeviq, kritikoi protestat në Serbi, duke thënë se uniteti duhet të shpëtojë serbizmin dhe Serbinë nga, siç tha ai, brezat e degjeneruar, transmeton Telegrafi.

“Këta janë ata për të cilët plenumi është përpara ligjit, të cilët do të zgjidhnin autoritetet laike dhe shpirtërore në rrugë dhe nën shantazhin e bllokadave. Këta janë ata për të cilët mbështetja e një vendi të huaj është përpara mbështetjes së atdheut. Këta janë ata që na thonë se do të jemi më mirë vetëm kur të pushojmë së ekzistuari, sepse kështu siç jemi, nuk jemi të mirë”, tha Vuçeviq.

Në këtë aktivitet mori pjesë edhe kryetari i Parlamentit të Malit të Zi, Andrija Mandiq, i cili foli gjithashtu për “unitetin serb”.

“Sot, ne qëndrojmë këtu në unitet, Republika Srpska, Mali i Zi dhe Serbia. Kjo vëllazëri është një premtim se, pavarësisht të gjitha sfidave, do të dimë si ta mbrojmë atë që trashëguam nga paraardhësit tanë të mëdhenj”, përfundoi Mandiq.

