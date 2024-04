Dodik: Do t’i kërkoj Vuçiqit të na mbështesin në ndarjen në Bosnje dhe Hercegovinë

Kryetari i entitetit serb në Bosnje dhe Hercegovinë, Milorad Dodik, tha se do t’i kërkojë Serbisë të kuptojë se Republika Srpska duhet të ndjekë rrugën e ndarjes në Bosnje dhe Hercegovinë, për shkak të Rezolutës për Srebrenicën.

Dodik tha se pavarësisht se rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së nuk është detyruese, ai do ta refuzojë përmbajtjen e saj sepse e konsiderojnë të motivuar politikisht. Të qenit i motivuar politikisht në këtë mënyrë nuk kontribuon në stabilizimin e marrëdhënieve në Bosnje dhe Hercegovinë, veçanërisht në stabilizimin dhe normalizimin e popullit boshnjak dhe serb, tha Dodik për televizionin Face të Sarajevës.

Mendoj se Vuçiq po bën një punë të mirë, se ai është një burrë shteti i përgjegjshëm i Serbisë dhe se e kupton kontekstin në të cilin çdo dënim i popullit serb mbyll mundësinë për disa pozicione të ardhshme zhvillimore të vetë popullit”, tha ai.

Dodik njoftoi se do t’i propozojë Vuçiqit që Republika Srpska dhe Serbia bashkërisht ta refuzojnë rezolutën në Kuvendin e Popullit Serb, i cili do të mbahet menjëherë pas votimit të rezolutës.

Ata gjithashtu do të kërkojnë që Serbia, si një vend i njohur ndërkombëtarisht dhe anëtar i OKB-së, të vazhdojë zyrtarisht të sfidojë elementet e asaj rezolute.

“Do të përpiqem të bind Vuçiqin dhe të tjerët që të mbështesin RS-në në përpjekjet e saj, sepse ajo është nënshkruese dhe garantuese e Marrëveshjes së Dejtonit. “Ne do t’i kërkojmë Serbisë, përmes institucioneve ndërkombëtare, që të vazhdojë me zbatimin e procedurave dhe padive për ata që paditën Dejtonin, dhe kjo sigurisht nuk është Serbia, as Republika Srpska,” tha ai.

Ne duam që Serbia të kuptojë se ne duhet të ndjekim rrugën e ndarjes në Bosnje dhe Hercegovinë, tha Dodik, ndërsa vërejtjes së gazetarit se po kërkon nga Serbia që t’i mbështesë në shkëputje, ai u përgjigj se nuk është shkëputje, por ndarje.

“Nuk më takon mua të pres, por të bëj kërkesa”, tha ai.

I pyetur vazhdimisht nëse Vuçiqit do t’i kërkohet qartë në parlament që të mbështesë RS-në në shkëputje, ai tha se ata nuk kanë plan për shkëputje, por se duan të shkojnë për ndarje.

“Ka një linjë entiteti… Ndarja është për të marrë të gjitha funksionet që kemi, për të siguruar para në buxhet për të gjithë punëtorët që punojnë në Ministrinë e Mbrojtjes, për të tërhequr ushtarët dhe njerëzit që punojnë në SIP, të deklarojë se vendimet e gjykatës dhe të prokurorisë dhe të asnjë autoriteti tjetër nuk do të zbatohen Bosnje-Hercegovina në territorin e Republikës Srpska”, theksoi Dodik.

