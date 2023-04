Dodik-Daçiqit: Nuk ka njohje të Kosovës, s’ua njohim as letërnjofimet

Dëmi që i është bërë Bosnje-Hercegovinës me abstenim në votim në aplikimin e Kosovës në Këshillin e Evropës “është definitiv”, ka thënë lideri ultranacionalist i “Republika Srpska”-s, Milorad Dodik, derisa është shprehur se Bosnje-Hercegovina, për sa i përket edhe entitetit serb në të, nuk do ta njohë shtetin e Kosovës. Madje, deklarimet ai ka çuar edhe më tej. “Pse duhet që Serbia t’ia respektojë integritetin territorial Bosnje-Hercegovinës nëse Bosnje-Hercegovina nuk ia respekton intergritetin territorial Serbisë?”.

Këtë deklarim e bëri në kontekstin e “mllefit” të Ministrit të Jashtëm të Serbisë, Ivica Daçiq, pas abstenimit të votës së Bosnje-Hercegovinës ndaj aplikimit në Këshill të Evropës, i cili i bëri thirrje edhe që BeH të deklarohet rreth asaj se a e njohin ose jo Kosovën. Këtu ndërhyu Dodik me pëgjigje negative.

“Nuk besoj se kërkesa e Daçiqit mund të ndërrojë gjë, por do të ishte interesante të vendoset në agjendën e Presidencës (tripalëshe të BeH-së)”, ka thënë Dodik, siç e citoi Pink Tv. “Mendoj se Kryesuesja (e Presidencës tripalëshe), Zheljka Cvijanoviq, duhet ta vendos në agjendë. Duke e ditur situatën e tashme, mendoj se Myslimanët nën presionin e Bashkimit Evropian dhe Amerikës po sillen në atë mënyrë. Sa për ne, Kosovën nuk e njohim”.

Por, jo vetëm kaq. Dodik shprehet me siguri të plot se as marrëveshja e miratuar në kuadër të Procesit të Berlinit për heqjen e regjimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bosnje-Hercegovinës “nuk do të kalojë”. Jo vetëm pasaportat, por as letërnjoftimet e kosovarëve nuk do të njihen në Bosnje-Hercegovinë, vazhdoi ai.