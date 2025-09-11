“Do të vdisni së shpejti”, Osmani: Dhjetëra kërcënime me jetë ndaj meje dhe vajzave të mia, drejtësia nuk ndërmori asnjë masë
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thirrur gazetarët në Presidencë dhe po mban një konferencë për media, ku ka folur për kërcënimet e vazhdueshme që ka marrë ndaj vetes dhe familjes së saj.
Osmani ka deklaruar se ndihet keq që vajzat e saj duhet të përcillen me mbrojtje të afërt, por ka theksuar se kjo është pjesë e protokolleve të sigurisë.
“Dje janë publikuar një sërë shpifjesh. Është pengesa më e madhe përcjellja nga mbrojtja e afërt. Vajzat e mia e urrejnë atë përcjellje, ua pengojnë fëmijërinë normale, ua pengojnë lojën normale, ato nuk duan asgjë tjetër thjeshtë të luajnë e të mësojnë e të rriten sikur bashkëmoshatarët e tyre. Rregullat e sigurisë as nuk i kam shpik unë, as nuk i kam sjell unë, ato kanë qenë të njëjta edhe për presidentë paraprakë, edhe për presidentët e ardhshëm. Me Ligj përcaktohet që presidentja dhe familja kanë mbrojtje të afërt dhe kanë nivelin e rrezikshmërisë të lartë. Nuk besoj që asnjë prind do të donte që të merrte kërcënime të vazhdueshme me plumb në ballë për veten ose fëmijët e vet, unë i marrë ato vazhdimisht. Nuk besoj që ka prind që do të donte që vajzat e veta të kërcënohen me dhunim. Nuk ka prind që do të donte t’i izolonte nga loja, ne detyrohemi ta bëjmë një gjë të tillë sepse ka dhjetëra kërcënime me jetë. Ka një kërcënim që ka ardhur nga serbët ku është postuar fotografia ime dhe e vajza të mia, ku thuhet “do të vdisni së shpejti”. Publikohen fotot e snajperit të drejtuar nga vetura ime, përkundër dhjetëra kërcënimeve me jetë, është hera e vetme në historinë e institucioneve që drejtësia nuk ka ndërmarrë asnjë masë, zero. Duhet të pyesni në favor të kujt shkon që një president i shtetit kushdo qoftë, mos ta ketë trajtimin e barabartë në sistemin e drejtësisë.”, ka thënë Osmani.