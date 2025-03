Do të shpallen shtatë ditë zie në Maqedoni

Qeveria e Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme që do të mbahet në orën 16:00 do të sjell vendim për shtatë ditë zie pas tragjedisë në Koçani.

Do të miratohet edhe konkluzë për kontrolle urgjente në të gjitha klubet e natës, diskoteka dhe restorante ofrues të ahengjeve.

