“Do të rrëmbej avionin”, ndërpritet fluturimi drejt Nju Xhersit pas mesazhit kërcënues, arrestohet 25-vjeçari
Një avion i kompanisë United Airlines u detyrua të kthehej pak pas ngritjes, pasi një stjuardesë dyshohet se pa një pasagjer duke shkruar në telefon se do të rrëmbente avionin, sipas regjistrimeve audio të komunikimeve me kontrollin e trafikut ajror.
Fluturimi 1681 i United Airlines u nis nga Aeroporti Ndërkombëtar Harry Reid në Las Vegas pak para orës 23:00 sipas orës lokale, të shtunën, sipas të dhënave të FlightAware. Avioni, një Boeing 737, ishte planifikuar të ulej në Aeroportin Ndërkombëtar Newark Liberty, në Nju Xhersi, rreth pesë orë më vonë. Megjithatë, të dhënat e fluturimit tregojnë se avioni u kthye në aeroportin nga ku ishte nisur, më pak se 20 minuta pas ngritjes.
Në një regjistrim audio të komunikimeve me kontrollin e trafikut ajror, dëgjohet një kontrollor në Las Vegas duke pyetur pilotët nëse pasagjeri në fjalë ishte “bashkëpunues”.
“Pasagjeri nuk e di se çfarë po ndodh”, shpjegoi një pilot. “Stjuardesa e pa duke shkruar mesazhe se do të rrëmbente avionin dhe më telefonoi, kështu që e vendosëm situatën në gjendje izolimi. Pasagjeri po bashkëpunon, sepse nuk është në dijeni të asaj që po ndodh”.
Një përfaqësues i Departamentit të Policisë Metropolitane të Las Vegasit konfirmoi se autoritetet arrestuan 25-vjeçarin Dante Milne, nën dyshimin për kërcënime ose për përcjellje të informacioneve të rreme lidhur me akte terrorizmi. Më pas, ai u regjistrua në Qendrën e Paraburgimit të Qarkut Clark.
Piloti i tha kontrollit të trafikut ajror se avioni ishte ende “dukshëm mbi peshën e lejuar për ulje” dhe duhej të konsumonte një pjesë të karburantit përpara se të ulej.
Një ulje me peshë mbi kufirin e lejuar mund të ushtrojë presion shtesë mbi rrotat e uljes dhe pjesë të strukturës së avionit. Në disa raste, avionët shkarkojnë karburant ose qëndrojnë më gjatë në ajër për ta konsumuar atë përpara një uljeje të paplanifikuar, me qëllim shmangien e dëmtimeve të mundshme. Sipas gjurmëve të fluturimit, avioni bëri dy qarqe përpara se të kthehej në aeroportin LAS.
Në një deklaratë, Administrata Federale e Aviacionit (FAA) konfirmoi se avioni u kthye në mënyrë të sigurt në Las Vegas, pasi ekuipazhi raportoi një “incident shqetësues me një pasagjer”. Agjencia do të hetojë ngjarjen.
Një zëdhënës i aeroportit LAS konfirmoi se nuk u raportua asnjë i lënduar pas një “shqetësimi të mundshëm për sigurinë”.
Po ashtu, United Airlines konfirmoi se fluturimi u kthye për të “trajtuar një shqetësim të mundshëm për sigurinë”. Fluturimi u vonua gjatë natës për shkak të përfundimit të orarit të lejuar të punës për ekuipazhin dhe u nis sërish të dielën në mëngjes. Në bord ndodheshin 150 pasagjerë dhe gjashtë anëtarë të ekuipazhit.