Do të rinovohen konviktet e studentëve, MASH-i fillon aktivitetet përgatitore

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) ka nisur aktivitetet përgatitore për projektin madhor infrastrukturor i cili parasheh rikonstruktimin e plotë të konvikteve shtetërore të studentëve dhe shndërrimin e tyre në objekte me efikasitet energjetik.

Rikonstruimi do të përfshijë tetë objekte ku siç thonë nga MASH-i, do të sigurohen kushte më të mira për akomodim, qëndrim dhe komoditet në konviktet e studentëve, duke theksuar se ky është një nga prioritetet kryesore.

Realizimin e projektit për rinovimin në faza të konvikteve studentore në vend në nëntor e paralajmëroi ministri Jeton Shaqiri i cili duke prezantuar Planin aksionar njoftoi se ajo do të fillojë në fillim të vitit 2023, fillimisht me konviktin “Stiv Naumov” në Shkup, ku kushtet janë më të këqija.

Ai theksoi se projekti me vlerë rreth 20 milionë euro nga Banka Gjermane për zhvillim do të realizohet në tri faza gjatë tre viteve dhe se faza e parë për renovimin e disa konvikteve pritet të fillojë në janar-shkurt të këtij viti.

“MASH tashmë ka marrë një projekt që duhet të fillojë sa më shpejtë. Pres që faza e parë të jetë në periudhën janar-shkurt kur është planifikuar rinovimi i disa konvikteve. Plani aksionar parashikon që të gjitha konviktet e studentëve në vendin tonë të rinovohen brenda tre vjetësh. Projekti kap vlerën 20 milionë euro dhe përfshin konviktet studentore: “Stiv Naumov”, “Kuzman Josifovski-Pitu”, “Goce Dellçev”, “Tome Stefanovski-Seniq” dhe “Pelagonia” në Shkup, “Orde Çopela” në Prilep, “Koço Racin” – Manastir, “Vëllezërit Milladinovi” – Shtip dhe “Nikola Karev” në Ohër”, theksoi Shaqiri.

Plani për përfshirjen e madhe infrastrukturore u njoftua edhe në një konferencë ndërkombëtare për konviktet për nxënësit dhe studentët në Evropën Juglindore e cila gjatë këtyre ditëve po mbahet në Beograd ku merr pjesë edhe një delegacion nga MASH-i.

“Duke sqaruar mënyrën e funksionimit dhe financimit të banesave, përfaqësuesit e MASH-it theksuan se konferenca është e një rëndësie të jashtëzakonshme sepse në ngjarje të tilla më të mëdha dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të disa shteteve mund të merret dhe dëgjohet përvoja e dikujt që mund të ndihmojë në menaxhimin më të mirë të punës së këtyre institucioneve”, theksojnë nga MASH-i.

Në konferencë poashtu u theksua se MASH-i në bashkëpunim me shoqatat e rinisë dhe shoqatës konvikteve të nxënësve dhe studentëve po punojnë në përgatitjen e ligjit të ri për standardet rinore, ndër të tjera do të reformohet mënyra e financimit e konvikteve për nxënësit dhe studentët si dhe do të përmirësohet standardi i të rinjve në vendin tonë.