Do të punojnë katër ditë, por do paguhen për pesë – si do të funksionojë projekti në Gjermani

Punoni më pak, për të njëjtat para, me më shumë lumturi dhe produktivitet. 45 kompani po testojnë javën katërditore. Projekti fillon në shkurt. Çfarë pritet?

Projekti fillon në shkurt, kur 45 kompani dhe organizata në Gjermani do të fillojnë projektin e punës katërditore në javë brenda për një periudhë prej gjashtë muajsh. Punonjësit marrin pagën e tyre të plotë, edhe pse kalojnë dukshëm më pak kohë në zyrë (ose në punë në shtëpi). E gjitha kjo është iniciuar nga kompania konsulluese, “Intraprenör”, e cila punon me organizatën jofitimprurëse “4 Day Week Global (4DWG)”.

Por si duhet të funksionojë kjo – veçanërisht kur kaq shumë kompani në Gjermani po vuajnë nga mungesa e punëtorëve të kualifikuar? A nuk do të ishte më mirë nëse do të bëhej më shumë punë në vend të më pak?

Përkrahësit e idesë thonë: Një javë katërditore do të ndihmonte në mungesën e punëtorëve të kualifikuar, sepse rrit produktivitetin e punonjësve. Argumenti: Ata që punojnë vetëm katër ditë në vend të pesë ditësh, janë më të motivuar për punë dhe për këtë arsye më produktivë. Përveç kësaj, kjo mund të sjellë në punë njerëz që nuk janë të përgatitur të punojnë pesë ditë. Kjo do të reduktonte mungesën e punëtorëve të kualifikuar.

Java e punës katërditore është testuar tashmë në praktikë. Që nga viti 2019, organizata 4DWG ka drejtuar programe të tilla pilot në Britaninë e Madhe, Afrikën e Jugut, Australi, Irlandë dhe SHBA, për shembull. Më shumë se 500 kompani morën pjesë, sipas organizatës joqeveritare (OJQ). Rezultatet duket se konfirmojnë shpresat për efekte pozitive.

Britania duket se ka qenë e suksesshme

Shembull Britania e Madhe: Këtu 2.900 punonjës u përfshinë në eksperimentin katërditor të punës në javë. Ata u punësuan në sektorin financiar, në sektorin e IT-së dhe të ndërtimit, në shitës me pakicë në internet, në studiot e animacionit, në marketing ose ushqime të gatshme, raporton dw.

Sipas studiuesve nga Kembrixhi dhe Bostoni, ditët e tyre të sëmundjes u reduktuan me rreth dy të tretat dhe pothuajse 40 për qind thanë se ndjeheshin më pak të stresuar pas eksperimentit se më parë. Për më tepër, numri i punonjësve që u larguan nga puna ra me 57 për qind.

Mbi të gjitha, studiuesit vërejtën një rritje mesatare të shitjeve prej rreth 1.4 për qind. Të paktën 56 nga 61 kompanitë pjesëmarrëse deklaruan se dëshironin të ruanin javën katërditore edhe pas përfundimit të fazës së testimit.

Jo të gjithë duan të punojnë më pak

Pra, nga shkurti e në vazhdim gjermanët do t’i shikojnë me zili punonjësit që përfitojnë nga projekti i testimit të javës katërditore në punë? Jo domosdoshmërisht, siç tregoi një sondazh nga fondacioni Hans Böckler i lidhur me sindikatat. Në sondazh thuhet se tre të katërtat e punonjësve me orar të plotë do të donin një javë katërditore me të njëjtën pagesë. Tetë për qind mendojnë se një javë katërditore është e mirë, madje edhe me paga të reduktuara. Por 17 për qind e të anketuarve refuzojnë shkurtimin e orarit të punës.

Studimet pilot në javën katërditore nuk kanë kuptim

Kompanitë që tani po marrin pjesë në projektin e testimit katërditor në Gjermani aplikuan për pjesëmarrje në këtë projekt disa muaj më parë. Dhe pikërisht këtu fillon problemi, thotë eksperti i tregut të punës Enzo Weber, i cili është kritik ndaj rezultateve të projekteve të mëparshme pilot. Ai kryen kërkime në Universitetin e Regensburgut dhe në Institutin për Tregun e Punës dhe Kërkimet Profesionale.

Për projekte të tilla do të aplikonin vetëm kompanitë për të cilat një javë katërditore është pozitive. Prandaj, ato nuk pasqyrojnë një pasqyrë reale të ekonomisë. Përveç kësaj, jo vetëm që do të shkurtohej orari i punës, por do të ndryshonin edhe proceset dhe organizimi. Nëse atëherë ka një rritje të produktivitetit, nuk duhet të lidhet patjetër me orarin më të shkurtër të punës, thotë Weber.

Rezultatet pozitive janë gjithashtu të diskutueshme sepse shkurtimi i një dite pune ka shumë të ngjarë të rezultojë në intensifikimin e punës në ditët e tjera, beson Weber. Elementet sociale, komunikuese dhe krijuese dëmtohen. “Kompanitë zakonisht nuk i ndiejnë pasojat menjëherë, por më tepër në afat të mesëm.” Megjithatë, studimet janë projektuar të zgjasin vetëm gjashtë muaj.

Dyshime për rritjen e produktivitetit

Holger Schäfer nga Instituti i Ekonomisë Gjermane i lidhur me punëdhënësin (IW Cologne) beson gjithashtu se një javë katër-ditore e prezantuar në të gjithë Gjermaninë do të ishte kundërproduktive. “Ajo që mund të duket e ndjeshme nga pikëpamja mikroekonomike – për shembull, nëse punëtorët e paktë mund të gjurmohen nga konkurrentët me javën katërditore – shpërbëhet kur shikohet nga pikëpamja makroekonomike. Nëse të gjitha kompanitë reduktojnë ditët e punës, një punë deficiti i kohës do të mbetet përfundimisht”, thotë Shepherd.

Për më tepër, nuk ka asnjë tregues se reduktimi i orarit të punës mund të rrisë ndjeshëm produktivitetin. “Shkurtimi i javës së punës nga pesë në katër ditë korrespondon me një ulje të orarit të punës me 20 për qind. Për të kompensuar rënien që rezulton në prodhim, produktiviteti për orë duhet të rritet me 25 për qind.” Schäfer e konsideron këtë si utopike.

Burokacia shtesë

Fakti që një javë katërditore mund të ketë kuptim në kompani individuale është evident në sektorin e artizanatit. Sipas Jörg Dittrich, President i Shoqatës Qendrore të Artizanatit Gjerman, punëdhënësit atje do të rrisnin atraktivitetin e tyre dhe kështu shanset e tyre për të konkurruar për punëtorë të kualifikuar. Sidoqoftë, një javë katërditore nuk do të funksiononte po aq mirë në çdo biznes artizanal. Përfundimi i Dittrich: Një e drejtë ligjore e formuluar përgjithësisht për një javë katërditore nuk do të ndihmonte askënd dhe do të nënkuptonte vetëm burokraci shtesë për kompanitë.

Pavarësisht nga të gjitha argumentet kritike, sindikata IG Metall, për shembull, ka kohë që bën thirrje për shkurtimin e orëve të punës. Edhe sot, njerëzit në industrinë e çelikut punojnë vetëm 35 orë në javë. Edhe në degë të tjera ka kërkesa të ngjashme, si për shembull në hekurudha, ku sindikatat mendojnë se punonjësit me ndërrime duhet të punojnë vetëm 35 orë në javë. /DW/

