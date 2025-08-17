Do shpërblehen policët që shpëtuan një grua në lumin Vardar

Do shpërblehen policët që shpëtuan një grua në lumin Vardar

Ministri Toshkovski u takua dje me oficerët e policisë Kristijan Stefanovski dhe Ziko Gjorgievski – heronjtë që shpëtuan një grua në ujërat e lumit Vardar.

Në takimin me ta, Ministri theksoi edhe një herë se rëndësia e policisë dhe forca e ndikimi i saj i vërtetë në jetën dhe mirëqenien e qytetarëve shihet në momentet më të vështira njerëzore.

“Akte heroike si e juaja, kur një jetë njerëzore shpëtohet drejtpërdrejt, janë më shumë sesa thjesht veprim zyrtar, ato janë sakrificë dhe përkushtim i vërtetë ndaj misionit të ruajtjes së sigurisë së çdo qytetari dhe të gjithë shoqërisë”, theksoi Ministri Toshkovski duke i përgëzuar dy oficerët e policisë për veprimin e tyre heroik.

Ai theksoi se brenda kuadrit të mundësive ligjore, ata do të shpërblehen për veprimin e tyre heroik, i cili është një frymëzim për të gjithë ne që të promovojmë aspektin human të veprimeve dhe veprimeve tona si njerëz të zakonshëm dhe profesionistë.

MARKETING

Të ngjajshme

“Paqja mund të mos vijë”, sekretari amerikan i Shtetit i rikthehet tezës së sanksioneve ndaj Moskës

“Paqja mund të mos vijë”, sekretari amerikan i Shtetit i rikthehet tezës së sanksioneve ndaj Moskës

DPHM: Nesër pritet të mbajë mot jostabil, me shi dhe breshër

DPHM: Nesër pritet të mbajë mot jostabil, me shi dhe breshër

Zelensky: Një garanci sigurie nga SHBA për Ukrainën do të ishte historike!

Zelensky: Një garanci sigurie nga SHBA për Ukrainën do të ishte historike!

Vuçiqi kërcënon protestuesit: Përgjigjja do të jetë ndryshe prej asaj që keni parë deri tash

Vuçiqi kërcënon protestuesit: Përgjigjja do të jetë ndryshe prej asaj që keni parë deri tash

Mexhiti nga Gazi Baba: po ndërtojmë një të ardhme më të mirë, për çdo lagje dhe çdo qytetar!

Mexhiti nga Gazi Baba: po ndërtojmë një të ardhme më të mirë, për çdo lagje dhe çdo qytetar!

Thaçi: PDSH nuk merr pjesë në zgjedhjet lokale

Thaçi: PDSH nuk merr pjesë në zgjedhjet lokale