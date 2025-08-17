Do shpërblehen policët që shpëtuan një grua në lumin Vardar
Ministri Toshkovski u takua dje me oficerët e policisë Kristijan Stefanovski dhe Ziko Gjorgievski – heronjtë që shpëtuan një grua në ujërat e lumit Vardar.
Në takimin me ta, Ministri theksoi edhe një herë se rëndësia e policisë dhe forca e ndikimi i saj i vërtetë në jetën dhe mirëqenien e qytetarëve shihet në momentet më të vështira njerëzore.
“Akte heroike si e juaja, kur një jetë njerëzore shpëtohet drejtpërdrejt, janë më shumë sesa thjesht veprim zyrtar, ato janë sakrificë dhe përkushtim i vërtetë ndaj misionit të ruajtjes së sigurisë së çdo qytetari dhe të gjithë shoqërisë”, theksoi Ministri Toshkovski duke i përgëzuar dy oficerët e policisë për veprimin e tyre heroik.
Ai theksoi se brenda kuadrit të mundësive ligjore, ata do të shpërblehen për veprimin e tyre heroik, i cili është një frymëzim për të gjithë ne që të promovojmë aspektin human të veprimeve dhe veprimeve tona si njerëz të zakonshëm dhe profesionistë.