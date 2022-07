Do promovohet libri “Vaksinca nëpër shekuj” e profesorit të ndjerë, Ismail Bilalli

Të premten, më 29/07/2022, do të bëhet promovimi i librit të autorit, profesorit të ndjerë, Ismail Bilalli nga fshati Vaksincë, me titull “Vaksinca nëpër shekuj”.

Promovimi do të mbahet në amfiteatrin e FAB të USHT-së në Kumanovë.

Autori i ndjerë Ismail Bilalli, ka qenë arsimdashës i vyer dhe i njohur i gjuhës dhe letërsisë shqipe, duke dhënë një kontribut të çmuar në edukimin e brezave të tërë.

Mes tjerash ai njihej edhe si dashamirë i artit të fjalës dhe shkrimit.

Libri i tij është një kontribut i palodhshëm disavjeçar, me të dhëna shumë befasuese dhe mbresëlënëse historiografike.