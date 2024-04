Djegia e Sallës Universale, lirohen tre personat e arrestuar

Personat e arrestuar një ditë më parë, që dyshohej se kishin lidhje me zjarrin në Sallën Univerzale, janë liruar sepse në këtë fazë nuk ka bazë për ndalimin e tyre të mëtutjeshme. Kështu kanë bërë me dije sot nga Prokuroria Themelore Publike. Në njoftimin e tyre, gjithashtu thonë se Prokurori publik dhe ekipi i ekspertëve do të bëjnë ekzpertizë në vendin e ngjarjes.